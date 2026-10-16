Imagen de la casa rural de la familia belga que busca voluntarios. Workaway.info

Una familia busca voluntarios para vivir gratis en una casa rural en Galicia a cambio de ayudar con el mantenimiento

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LO ESENCIAL Las claves Una familia belga afincada en Touro (A Coruña) busca voluntarios a través de la plataforma Workaway para colaborar en el mantenimiento de su finca de 8.000 metros cuadrados. A cambio de la ayuda, ofrecen alojamiento gratuito en habitación privada, las tres comidas diarias e internet. Entre las tareas a realizar destacan la construcción de un invernadero con ventanas antiguas, labores de jardinería, la limpieza de escombros y la preparación de comidas. La vivienda se encuentra cerca del Camino de Santiago y a 25 minutos en coche de Santiago de Compostela, ideal para amantes de la naturaleza y la sostenibilidad.

Vivir rodeado de naturaleza, compartir el día a día con una familia extranjera y descubrir Galicia sin pagar alojamiento son algunas de las posibilidades que ofrece una iniciativa publicada en la plataforma Workaway.

Una familia belga de cinco miembros busca voluntarios para colaborar en el mantenimiento de su vivienda rural, situada en Touro, a unos 25 minutos en coche de Santiago de Compostela. La propuesta está dirigida a personas interesadas en la naturaleza, la sostenibilidad y el intercambio cultural.

A cambio de su ayuda, los anfitriones ofrecen alojamiento en una habitación privada, tres comidas al día y la oportunidad de convivir con una familia que ha elegido España para desarrollar un proyecto de vida ligado al bienestar y la autosuficiencia.

Un alojamiento gratuito a cambio de colaborar con las tareas

La familia vive en una parcela de aproximadamente 8.000 metros cuadrados en el entorno rural gallego. Su objetivo es avanzar progresivamente hacia un modelo de vida más autosuficiente, por lo que necesita ayuda con diferentes trabajos domésticos y de mantenimiento.

Entre las principales tareas se encuentra la construcción de un invernadero utilizando ventanas antiguas y madera. También buscan voluntarios que colaboren en los trabajos de jardinería, la limpieza de escombros y la finalización de una casa en un árbol destinada a los niños de la familia.

La ayuda puede extenderse a la preparación de comidas para todos los miembros del hogar y a otras labores cotidianas.

Los anfitriones subrayan que realizarán las tareas junto a los voluntarios y que existe flexibilidad para organizar los trabajos, aunque consideran importante acordar previamente las expectativas para evitar malentendidos.

Además, aclaran que la colaboración se limita a su vida personal y no implica trabajar en su negocio ni atender a los huéspedes que participan en sus actividades.

Uno de los principales atractivos de esta experiencia es que los voluntarios disponen de alojamiento y manutención durante su estancia. La familia ofrece habitaciones privadas con llave, baño compartido con cierre e internet.

También proporciona tres comidas diarias, que se comparten siguiendo los horarios habituales de España. Los anfitriones conviven con tres niños y dos gatos, por lo que quienes participen deben tener en cuenta la dinámica familiar.

Asimismo, la vivienda no es vegana, aunque la familia está acostumbrada a adaptar la alimentación debido a las alergias al trigo y a la leche de sus hijos. La experiencia también permite practicar idiomas.

En la casa se habla español, inglés y neerlandés con fluidez, mientras que el francés se utiliza a nivel intermedio. La familia está interesada en conocer otras culturas, descubrir nuevas recetas y aprender sobre permacultura y formas de vida sostenibles.

La ubicación es otro de los puntos destacados de la oferta. La vivienda se encuentra cerca del Camino de Santiago y a unos 15 minutos en coche del aeropuerto. También existe una conexión de autobús con Santiago de Compostela, aunque disponer de vehículo propio facilita las excursiones.

Desde allí es posible visitar cascadas, playas y ciudades gallegas, así como conocer enclaves como Lugo, Ourense o la Ribeira Sacra. La familia describe su entorno como un lugar tranquilo, con abundante vegetación y el canto de los pájaros durante el día.

La oferta está publicada en Workaway y no establece una estancia mínima. Los interesados pueden contactar directamente con los anfitriones a través de la plataforma para conocer la disponibilidad y concretar las condiciones del intercambio.