Henry, cerrajero boliviano en España: "Al comprar o alquilar una casa, lo primero que debes hacer es cambiar la cerradura"

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LO ESENCIAL Las claves El cerrajero boliviano Henry Suárez aconseja cambiar la cerradura inmediatamente al alquilar o comprar una vivienda por la incertidumbre de quién tiene copias antiguas. Dejarse las llaves puestas por dentro es la emergencia más frecuente que atiende, sumando una media de 20 servicios al mes por este despiste. Avisa de que no hay cerraduras indestructibles y recomienda usar escudos de calidad, cerrojos adicionales y videovigilancia para dificultar la acción de los ladrones. También realiza aperturas en situaciones extremas, como en inmuebles ocupados, emergencias médicas o para auxiliar ante personas fallecidas.

Conseguir las llaves de un nuevo hogar representa uno de los momentos más ilusionantes al alquilar o comprar una vivienda en España. Sin embargo, cerrajeros como Henry Suárez, boliviano afincado en España, avisan de que el primer paso a ejecutar por parte de los nuevos propietarios es sustituir de inmediato la cerradura principal.

El principal motivo de esta medida radica en la absoluta incertidumbre que rodea al bombín. Uno no sabe quién conserva copias de la casa y durante años han podido pasar antiguos inquilinos o agentes inmobiliarios. Por tanto, cambiar la cerradura puede tranquilizar a los residentes actuales.

Además de la entrega de llaves, las llamadas de urgencia por pérdidas de copias constituyen otra situación común en su trabajo. Cuando alguien pierde el llavero junto a documentación personal o recibos con la dirección, y aunque Henry acude en cuestión de 20 o 30 minutos, insiste en reemplazar el mecanismo de acceso.

Al margen de las mudanzas, las emergencias más repetidas están relacionadas con despistes diarios. Henry afirma que "dejarse las llaves puestas por dentro" representa la intervención más frecuente, registrando "una media de 20 servicios mensuales" únicamente por este descuido tan común.

Esta imprudencia impide abrir la puerta desde el exterior aunque se disponga de otra copia autorizada de la llave. Ante estas situaciones, Henry acude de urgencia para solucionar el caso mediante técnicas específicas, evitando en la medida de lo posible causar daños mayores en la estructura de la puerta.

En el ámbito de la protección frente a robos, el boliviano recuerda que no existe ninguna cerradura prácticamente infranqueable en el mercado actual. Para Henry, la clave real de la seguridad no reside en buscar un sistema indestructible, sino en "instalar escudos y cerraduras de calidad" que generen la máxima dificultad.

Los ladrones suelen utilizar ganzúas o marcar las viviendas vulnerables para acceder rápidamente y sin hacer ruido. Ese es su modus operandi. No obstante, y para dificultar su acción, el experto recomienda instalar un segundo punto de cierre, como un cerrojo adicional, y acompañar la puerta principal de sistemas de videovigilancia.

Al rescate

La labor de Henry abarca situaciones extremas: el auxilio a personas fallecidas en el interior, emergencias por vías de evacuación atascadas o aperturas en inmuebles ocupados son algunos de los ejemplos que menciona. Asimismo, aconseja atender al desgaste del mecanismo antes de su bloqueo permanente.

La prevención y la cautela constituyen para Henry la mejor defensa para mantener el hogar protegido de intrusiones indeseadas. Por tanto, confiar en la puerta es positivo, pero tomar medidas proactivas, como reforzar los accesos, puede definir la tranquilidad familiar durante un largo periodo de tiempo.