Una finca con una casa de 5 habitaciones a la venta en la calle del Camino de Hoyarrasa, La Moraleja. Idealista.

Venden una finca familiar de 2.000 m² con una casa de 3 plantas, piscina climatizada y bodega a 30 minutos de Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Se vende una finca familiar de 2.000 m² con una vivienda de 550 m² construidos en La Moraleja (Alcobendas), a menos de 30 minutos del centro de Madrid. El inmueble cuenta con 5 habitaciones, 4 baños, un gran jardín orientado al sur, bodega y una piscina climatizada mediante intercambiador de calor. La propiedad está a la venta en Idealista por un precio de 3.495.000 euros e incluye garaje, placas solares, aire acondicionado y varias chimeneas.

El lujo no solo está asociado a tener un gran ático dúplex en pleno centro de Madrid. Una buena finca ubicada cerca de la capital también es sinónimo de poder económico y bienestar. Este es el caso de una parcela en venta de La Moraleja anunciada en Idealista.

El inmueble consta de 2.000 m² de terreno y tiene un chalet de tres plantas, jardín orientado al sur y piscina climatizada. Construida en 1986, la finca se ubica en el término municipal de Alcobendas, al norte de Madrid, por lo que está a menos de media hora en coche de la capital.

Según el anuncio, la vivienda cuenta con 550 m² construidos distribuidos en 5 habitaciones y varios salones, 4 baños, una plaza de garaje, un trastero e incluso una bodega. Además, la casa está equipa con aire acondicionado, calefacción individual a gas y dos placas solares.

¿Cuánto cuesta esta finca en La Moraleja?

El precio de esta villa en La Moraleja es de 3.495.000 euros. Lo primero que nos encontramos al poner un pie en la finca es el enorme y majestuoso jardín. Una vez cruzado, llegamos al chalet, distribuido en dos plantas y un sótano.

En la planta baja se encuentra un espacioso recibidor que da acceso a un aseo de visitas, un área de lavado y una habitación para invitados. La zona cuenta con una sala de estar muy acogedora con chimenea.

Imagen de la luminosa cocina de la finca en La Moraleja. Idealista.

La cocina también está en esta planta y es de un estilo abierto, por lo que está unida al salón-comedor. Subiendo las escaleras encontramos tres dormitorios, una sala común y tres baños completos. Dos de ellos tienen una estructura en suite.

Además, dos de los baños están equipados con un suelo radiante eléctrico para mayor comodidad en invierno. Finalmente, el sótano es un espacio que permite muchas posibilidades.

En este sentido, integra el garaje, una bodega, la zona de calderas y el trastero. Destaca especialmente un gran salón con chimenea.

Esta área multifuncional es ideal para montar un gimnasio, una sala de juegos o un rincón de ocio personalizado.

Una piscina climatizada

Detrás de la casa se halla una gran piscina climatizada. Esta funciona con un intercambiador de calor que, a través de radiadores, convierte los exteriores de la piscina en un oasis de calor en invierno.

Pero lo que también destaca de esta villa es su privilegiada ubicación. Esta es la calle del Camino de Hoyarrasa, en La Moraleja, a tan solo 12 kilómetros del centro de Madrid y a apenas 5 del aeropuerto de Barajas.