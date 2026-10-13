María, 26 años: "Vuelvo a España después de estar en Francia, dicen que seré una fracasada, pero sigo mi corazón"
Tras cinco años residiendo en Francia, María del Pino pone fin a su etapa en el extranjero y regresa a España para emprender un nuevo capítulo.
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La creadora de contenido onubense María del Pino, de 26 años, decide dejar su trabajo y regresar a España tras cinco años viviendo en el extranjero.
A pesar de haber recibido críticas y comentarios que la tildaban de "fracasada" por volver, afirma que ha decidido priorizar lo que siente y escuchar a su corazón.
Aunque llega sin un plan concreto y dispuesta a improvisar, asegura que su prioridad ahora es volver a levantarse feliz por las mañanas.
A veces, las decisiones más importantes no se toman con la calculadora en la mano, sino atendiendo a aquello que uno siente y que resulta imposible ignorar.
Guiada por ese impulso, María del Pino, creadora de contenido onubense de 26 años y con más de 240.000 seguidores en TikTok, ha decidido cerrar su etapa en el extranjero y regresar a España después de cinco años fuera.
La joven ha compartido la noticia a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que, visiblemente emocionada, anuncia que ha dejado su trabajo y que ya tiene comprado el billete de vuelta.
"Me vuelvo a España. Tengo muchos sentimientos encontrados en este momento. Esta que está aquí ha dejado su trabajo, ha comprado un billete para España, sin vuelta a Francia ni a ningún otro país del extranjero", asegura.
María del Pino reconoce que durante este tiempo ha echado de menos su país y que vivir lejos de casa ha terminado pesando: "Me habéis visto llorar y me habéis visto decir que he echado de menos España. Estoy fuera de casa y eso se siente".
La decisión llega también después de recibir críticas y comentarios de personas que cuestionaban su posible regreso.
"He escuchado a mi corazón y punto. He recibido mil comentarios: 'Si vuelves a España, vas a ser una fracasada', 'sigue tu corazón...'. Mira, yo he decidido seguir a mi corazón. Y mi corazón no pinta nada en el extranjero", afirma.
Pese a cerrar esta etapa, la creadora reivindica todo lo aprendido durante sus cinco años fuera de España: "Estos 5 años que yo me he pegado en el extranjero, de aquí para allá, a mí ya nadie me los quita".
Ahora comienza una nueva etapa, aunque todavía sin un plan definido. "Y yo voy a seguir ganando allí y perdiendo aquí si me quedase. Y eso no lo queremos. ¿Me vuelvo a España? Yo creo que se me nota en la cara", reconoce.
Su prioridad, asegura, es recuperar algo tan sencillo como levantarse feliz cada mañana: "Levantarme por las mañanas y sonreír. Eso es todo".
Y añade: "Gracias, María, por escucharme. Gracias, María, por meditarlo".
Sobre qué hará una vez llegue a España, no tiene todavía una respuesta concreta: "¿Qué vamos a hacer en España? Pues, hija, eso lo veremos cuando yo llegue para allá. A improvisar".
Una filosofía que, según ella misma recuerda, la ha acompañado durante los últimos años: "Al igual que he ido improvisando durante 5 años".
Y antes de cerrar su reflexión, resume la magnitud del cambio con una frase que deja claro que para ella comienza una etapa completamente nueva: "Pero ahora, en España... ¡Qué fuerte!".