Antonio, alcalde de un pueblo de 242 habitantes: "El Ayuntamiento tiene casas de 3 habitaciones por 300 € al mes"

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LO ESENCIAL Las claves Berzosa del Lozoya, una localidad madrileña de 242 habitantes situada a 75 kilómetros de la capital, ofrece viviendas municipales de tres habitaciones con alquileres a partir de 300 euros al mes. El Ayuntamiento busca fijar población mediante la selección de vecinos dispuestos a trabajar e integrarse, vinculando la oferta de vivienda con el empleo local. El municipio cuenta con servicios básicos garantizados como fibra óptica para el teletrabajo, consultorio médico local y un hospital comarcal abierto las 24 horas a solo 15 minutos. A través de proyectos de gestión municipal como el bar, el supermercado o las residencias, el pueblo genera entre 80 y 100 puestos de trabajo.

Desde hace años, los municipios de la 'España vaciada' buscan fórmulas para atraer nuevos vecinos y garantizar su supervivencia, ofreciendo la tranquilidad y la calidad de vida que tanto cuesta encontrar en las grandes ciudades.

Un caso representativo es Berzosa del Lozoya, un pueblo de 242 habitantes cuyo alcalde, Antonio del Pozo González, con 32 años en el cargo, explicó en una entrevista con el creador de contenido Fabián Dicosta las medidas adoptadas para fijar población.

Según relató el regidor, la localidad estuvo al borde de la desaparición, lo que los llevó a probar una estrategia drástica: ofrecer todo "de gratis". Sin embargo, la experiencia resultó fallida de atraer a personas problemáticas. Por ello, el Ayuntamiento ha cambiado el enfoque y ahora realiza una selección de candidatos orientada a personas dispuestas a trabajar e integrarse, ofreciéndoles un paquete que aúna vivienda, empleo y buenas vistas.

Vivienda, empleo y buenas vistas

Berzosa del Lozoya está a tan solo 75 kilómetros de Madrid lo que se traduce en 57 minutos en coche y, estando tan cerca, supone una realidad completamente distinta a la ciudad, no solo por el ritmo pausado, sino por la vivienda.

Antonio comentó que esta comunidad es una con una cultura del alquiler muy arraigada y que incluso "solamente el Ayuntamiento tendrá en propiedad de 25 a 30 viviendas".

Así, señaló que aunque no ofrecen ayudas para pagar el alquiler lo que sí hacen es "facilitar un alquiler más barato en el Ayuntamiento, desde a lo mejor 300 euros en adelante para una unidad familiar, por lo menos tres habitaciones".

En Madrid una vivienda de 80 metros cuadrados supone en promedio alrededor de 23,3 euros mensuales, es decir, 1.864 euros mensuales.

Además de estas viviendas existen algunos vendedores privados que en muchos casos son inversores y, según explicó el alcalde, dedican estos inmuebles al alquiler turístico o, incluso, a primera vivienda.

Asimismo, para establecer Berzosa del Lozoya como primera residencia y vivir allí, hacen falta otros recursos. En este sentido, Antonio comentó que "se ofrece lo que se tiene, unos servicios básicos garantizados".

"Las telecomunicaciones, con la posibilidad que tenemos, ponemos fibra óptica que funciona de maravilla y eso da cancha para el que quiera teletrabajar. Tenemos un centro de salud local, que tenemos consultorio médico con un trabajador por dos días y luego un tercer día viene un enfermero", manifestó el hostelero.

Además de esto, añadió que cuentan con un hospital "comarcal" que está abierto las 24 horas del día y se encuentra a 15 minutos del municipio.

Una vez cubierta la vivienda, el Internet y la salud, falta el empleo: "Nosotros vinculamos mucho lo que es vivienda y empleo, damos ambos", comentó.

"De inicio, nosotros no éramos capaces de generar empleo, solo generábamos vivienda", manifestó, "hoy en día tenemos un número importante de viviendas, tenemos 10 para alquilar aproximadamente y tenemos otro proyecto y estamos construyendo otras cuatro más".

A nivel de empleo, el alcalde señaló que tanto el supermercado como el bar son de gestión municipal, al igual que las residencias. Asimismo, existen las viviendas turísticas que son de empresas privadas y que "tenemos ocho o diez (...), les sacamos concurso cada cierto tiempo".

Antonio, alcalde de un pueblo de 242 habitantes: "En el Ayuntamiento alquilamos casas de tres habitaciones por 300 €"

"Todos estos proyectos, el bar, el supermercado y el otro, más las residencias, estamos hablando en torno a 80 o 100 puestos de trabajo", manifestó Antonio que añadió que en otros sectores como el agrícola o ganadero "hay poco" puestos permanentes, sino que en su mayoría son estacionales.

Con esto, Berzosa del Lozoya ha abierto sus puertas a todos aquellos que busquen cambiar de aires a un ambiente mucho más tranquilo, pacífico y rodeado de la naturaleza de la Sierra madrileña.