Es oficial: los propietarios de viviendas no están obligados a pagar la cuota de la comunidad si pasan 5 años

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LO ESENCIAL Las claves Las cuotas ordinarias y extraordinarias de la comunidad prescriben a los cinco años, frente a los antiguos plazos de hasta 15 años. El plazo se calcula de forma individual para cada recibo desde el día en que pudo exigirse su pago. La prescripción no se aplica de oficio: el propietario debe alegarla ante el juez si la comunidad reclama judicialmente la deuda. Un burofax fehaciente, una demanda o el reconocimiento de la deuda interrumpen el plazo y reinician el cómputo de cinco años.

El pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias en las comunidades de vecinos suele ser una fuente de conflictos en las juntas de propietarios. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha fijado un límite temporal tajante que cambia las reglas.

Esta doctrina consolida la interpretación del artículo 1964 del Código Civil tras las reformas legales vigentes. Con este criterio se entierran de forma definitiva los antiguos plazos de reclamación de hasta 15 años a los que se acogían muchas comunidades.

El cómputo de este periodo se analiza individualmente por cada mensualidad. La cuenta atrás empieza a correr el día en que cada recibo era legalmente exigible y el titular omitió el abono, por lo que una deuda vencida en enero no podrá reclamarse judicialmente una vez transcurrido el plazo correspondiente si no hay requerimiento previo.

Un aspecto crucial que suelen pasar por alto los afectados es que la caducidad del gasto no opera por parte de los juzgados ni de los administradores de fincas.

Si una junta decide interponer un procedimiento monitorio para cobrar atrasos de seis o siete años, el tribunal no archivará la demanda por el simple paso del tiempo.

Es el propio propietario quien tiene la obligación de personarse en el proceso e invocar de forma explícita la prescripción de la deuda ante el juez.

Si el vecino no alega este derecho en su defensa, la justicia podría condenarle a abonar la totalidad del importe acumulado, independientemente de la antigüedad de las cuotas pendientes.

Las vías para paralizar el plazo legal

Para evitar perder el derecho a cobrar los impagos, las comunidades de vecinos disponen de sus propios mecanismos legales para frenar el reloj de la prescripción. Cada vez que la junta realiza una interrupción válida, el contador de los cinco años vuelve a ponerse en cero para todos los recibos afectados.

El envío de un burofax con acuse de recibo y certificación de texto exige el pago fidedignamente y detiene el proceso de caducidad. Asimismo, la presentación formal de una demanda judicial frena de inmediato el plazo, al igual que ocurre si el propietario que acumula impagos firma un documento donde reconoce explícitamente lo que debe.

Por el contrario, los avisos informales en el tablón de anuncios o las llamadas telefónicas no suelen considerarse prueba suficiente ante un tribunal para interrumpir la prescripción.

Esta exigencia de la vía formal obliga a las fincas a revisar minuciosamente la contabilidad de sus deudores de manera periódica. Si los administradores no están atentos a estos periodos, los vecinos que sí están al corriente terminan asumiendo indirectamente el agujero económico de esas cuotas insalvables.