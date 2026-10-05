Miguel Benito, abogado laboralista: "Tu indemnización por despido se calcula según tu salario y la fecha de inicio y fin"

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LO ESENCIAL Las claves El cálculo de la indemnización por despido requiere el salario bruto mensual y las fechas de inicio y finalización de la relación laboral. Una herramienta de cálculo permite estimar la cuantía según las distintas modalidades de despido, aunque el resultado depende de cada caso. El despido objetivo conlleva 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Si el despido se declara improcedente, la indemnización general es de 33 días por año trabajado, hasta 24 mensualidades; para impugnarlo hay 20 días hábiles.

Saber cuánto corresponde por una indemnización por despido puede resultar complicado si no se conocen los datos que utiliza la normativa laboral para realizar el cálculo.

El abogado laboralista y divulgador legal Miguel Benito explica en redes sociales una forma sencilla de aproximarse a la cantidad que corresponde en cada caso, aunque el resultado final depende del tipo de despido y de las circunstancias concretas de la extinción del contrato.

"Por si algún día te despiden, te voy a enseñar a calcular tu indemnización como lo hacen los propios jueces", comienza explicando Benito en un vídeo de sus redes sociales (@empleado_informado).

Calculando la indemnización por despido

Para realizar el cálculo, señala que es necesario introducir varios datos relacionados con la relación laboral.

"Vas a Google y pones 'cálculo indemnizaciones por despido' y entras aquí en el primer enlace, bajas abajo e introduces cuándo empezaste a trabajar, la fecha en la que te despidieron y tu salario en importe mensual", explica.

Uno de los aspectos que el abogado considera importante tener en cuenta es el salario que se utiliza para realizar la operación. No se trata del importe que finalmente recibe el trabajador en su cuenta bancaria, sino de su remuneración bruta.

"Aquí un breve inciso para recordarte que tu sueldo bruto está aquí en base a la Seguridad Social", apunta Benito. Y añade una precisión: "Es el bruto, no el neto".

Con estos datos, la herramienta permite obtener una estimación de la cantidad correspondiente en función de las diferentes modalidades de despido.

"Te saldrá una pantalla con la indemnización que te corresponde por cada tipo de despido", indica.

La indemnización varía según el despido

La cuantía final no es igual en todos los casos. En un despido objetivo, la indemnización legal es de 20 días de salario por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades.

Este tipo de extinción puede producirse por determinadas causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, entre otras previstas por el Estatuto de los Trabajadores.

En cambio, el despido disciplinario no genera inicialmente una indemnización cuando se declara procedente, aunque el trabajador sí tiene derecho al correspondiente finiquito. Este incluye, entre otros conceptos, las cantidades pendientes de cobro y las vacaciones generadas y no disfrutadas.

La situación cambia si el despido es declarado improcedente. En ese caso, la indemnización legal general es de 33 días de salario por año trabajado, con el límite de 24 mensualidades, aplicándose las reglas específicas para los periodos de antigüedad anteriores al 12 de febrero de 2012.

Además, si un trabajador considera que su despido no se ajusta a derecho, dispone de 20 días hábiles para impugnarlo.

La explicación de Miguel Benito pone así el foco en tres datos fundamentales para conocer una indemnización: el salario bruto, la fecha de inicio de la relación laboral y la fecha de finalización.