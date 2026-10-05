En esta sexta edición de la Hispanidad, la comunidad despliega un gran abanico de posibilidades de ocio, cultura, folclore y gastronomía.

Gran fiesta de la Comunidad de Madrid del 2 al 12 de octubre: más de 200 actividades y conciertos de Marta Sánchez, Carlos Baute y Sebastián Yatra

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LO ESENCIAL Las claves La Hispanidad 2026 se celebrará en la Comunidad de Madrid del 2 al 12 de octubre, con más de 200 actividades en más de 70 escenarios bajo el lema «Todos los acentos del español caben en Madrid». La Gran Vía acogerá el 4 de octubre la Cabalgata de la Hispanidad, con delegaciones de 23 países, espectáculos de danza, circo y folclore y 15 carrozas. Plaza de España recibirá los conciertos de Sebastián Yatra el 10 de octubre, Marta Sánchez el día 11 y Carlos Baute el 12, dentro de una programación de más de 30 conciertos gratuitos. Estados Unidos será el país invitado de honor por el 250.º aniversario de su independencia; la cita concluirá el 12 de octubre con un espectáculo piromusical en Cibeles.

Madrid es, sin duda, una región repleta de planes y ofertas de ocio. El abanico de posibilidades no deja de crecer y son muchos los turistas que, atraídos por esta vibrante agenda cultural, deciden visitarla.

Este octubre se consolida de nuevo como el gran epicentro del mundo hispanohablante.

Del 2 al 12 de octubre, la Comunidad de Madrid celebrará la Hispanidad 2026 bajo el lema Todos los acentos del español caben en Madrid.

Esta sexta edición desplegará más de 200 actividades de música, teatro, danza, cine, folclore y gastronomía en más de 70 escenarios, diseñada para reivindicar la riqueza y el dinamismo de nuestra lengua compartida.

Un arranque espectacular

Cabalgat hispanidad. Cedida.

El pulso festivo tomará las calles desde los primeros días. El domingo 4 de octubre a las 18:00 horas, la Gran Vía acogerá la Cabalgata de la Hispanidad, que este año llega con el despliegue más ambicioso de su historia.

Un desfile multitudinario de danza, circo y folclore a cargo de delegaciones de 23 países, coronado por 15 deslumbrantes carrozas que llevarán alegría, tradiciones y color a esta célebre avenida madrileña.

En el plano musical, tres nombres estelares encabezan un cartel que reunirá a artistas de más de 20 nacionalidades. La Plaza de España albergará los conciertos principales:

Marta Sánchez : La cantante de Soy yo actuará el 11 de octubre a las 13:00 horas y celebrará también sus 40 años de trayectoria artística.

: La cantante de Soy yo actuará el 11 de octubre a las 13:00 horas y celebrará también sus 40 años de trayectoria artística. Sebastián Yatra : El 10 de octubre a las 20:30 horas, el colombiano hará vibrar a la multitud con su repertorio lleno de éxitos.

: El 10 de octubre a las 20:30 horas, el colombiano hará vibrar a la multitud con su repertorio lleno de éxitos. Carlos Baute: El cantautor pondrá la guinda el 12 de octubre a las 20:00 horas, festejando tres décadas de carrera, precedido por Galdrii Pereira y el espectáculo SIX El Musical.

Sebastián Yatra. Cedida.

Música en cada rincón y la danza como bandera

La fiesta sonora no terminará ahí. La Plaza de España, la Puerta del Sol y la Plaza Mayor ofrecerán más de 30 conciertos gratuitos para todos los gustos.

Desde el jazz latino de Arturo Sandoval hasta el rock alternativo de 091 y Aterciopelados, pasando por propuestas urbanas e innovadoras como Cimafunk, Lin Cortés, Jenny and The Mexicats, La Chica o Tori Sparks.

Además, la Plaza Mayor rendirá homenaje a los pioneros madrileños del pop y proyectará espectáculos como De Nina Simone a La Paquera. Por su parte, el prestigioso Corral de la Morería estrenará su Gala Estrellas del Flamenco con seis de sus máximos exponentes.

La danza reclamará un protagonismo absoluto con montajes memorables: la compañía Kor’sia presentará la pieza The Cave en las murallas árabes de la Galería de Colecciones Reales, La Venidera explorará la danza española en el Museo del Traje, y los Teatros del Canal verán el estallido del Ballet Español de la Comunidad de Madrid con su obra Nascencia.

Un invitado de honor

Coincidiendo con el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, el país norteamericano ocupará una posición central como invitado de honor para destacar la huella e influencia hispana en su historia.

La agenda incluye ciclos de cine y flamenco sobre Carmen Amaya en la Sala Alcalá 31, muestras de retratos en la Real Academia de Bellas Artes y foros internacionales sobre tradición jurídica en el Senado.

Cultura para todas las edades

El público familiar tendrá su propio espacio de diversión al aire libre con pasacalles, títeres, gigantes y circo en los Jardines del Palacio Vista Alegre y el Parque Santander.

Mientras tanto, la oferta se completará con la Semana del Español en Alcalá de Henares, un altar de muertos tradicional mexicano y la tercera edición de los Premios Influencia Hispana.

El gran colofón llegará la noche del 12 de octubre en la Plaza de Cibeles con un icónico espectáculo piromusical.