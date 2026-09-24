En vigor: la empresa puede descontarte dinero del finiquito si no avisas con suficiente antelación al dejar tu trabajo

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Las claves Generado con IA La empresa puede descontar dinero del finiquito si el trabajador no respeta el periodo de preaviso al dejar el empleo. El periodo de preaviso no siempre es de 15 días; depende del convenio colectivo o la costumbre aplicable en cada caso. El descuento en el finiquito solo puede aplicarse si el convenio o contrato lo especifica y corresponde a los días de preaviso incumplidos. El trabajador conserva el derecho a las cantidades generadas y pendientes de pago, aunque haya penalización por no preavisar.

Dejar un trabajo puede tener una consecuencia económica que muchos empleados desconocen.

No basta con comunicar a la empresa que se quiere causar baja voluntaria: también hay que respetar el periodo de preaviso que corresponda.

Y si no se cumple, el trabajador puede encontrarse con un descuento en el dinero que recibe al finalizar su relación laboral.

La primera cuestión que conviene aclarar es que la ley no establece con carácter general un preaviso de 15 días para todas las bajas voluntarias.

El artículo 49.1.d del Estatuto de los Trabajadores señala que, cuando un empleado dimite, debe respetar "el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar".

Por tanto, lo primero que debe hacer un trabajador antes de marcharse es comprobar qué establece el convenio colectivo que se le aplica y, en su caso, el contrato de trabajo.

Hay convenios que fijan 15 días, pero otros establecen periodos diferentes dependiendo de la categoría profesional.

Además, cuando el convenio establece expresamente una consecuencia económica por no respetar el plazo, la empresa puede descontar de la liquidación los días de preaviso incumplidos.

Es lo que ocurre, por ejemplo, en el convenio colectivo del Grupo de empresas Bebidas Naturales, publicado en el BOE en enero de 2026: fija un mínimo de 15 días y establece que la falta de preaviso dará lugar al descuento salarial equivalente a los días omitidos.

Otros convenios son todavía más concretos. El de Nokia Spain, publicado en el BOE, fija 15 días naturales para determinados grupos profesionales y 30 días naturales para otros.

Además, establece que el incumplimiento permite descontar de la liquidación la retribución correspondiente a los días de preaviso incumplidos.

Aquí aparece otra cuestión importante: ¿Los días de preaviso son naturales o laborables? Depende de lo que establezca la regulación aplicable.

Si el convenio dice expresamente "15 días naturales", cuentan todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos. Así lo demuestra, por ejemplo, el convenio de Nokia al utilizar expresamente esa denominación.

Cuando el texto aplicable no excluye los días inhábiles, el artículo 5 del Código Civil establece que, en el cómputo civil de los plazos, no se excluyen los días inhábiles.

Además, el día en que se realiza la comunicación queda fuera del cómputo y este comienza al día siguiente.

Así, si un convenio exige 15 días naturales y un trabajador comunica su baja el día 1, esos días comienzan a contarse desde el día 2.

Si finalmente solo respeta diez, podría producirse un descuento equivalente a los cinco días restantes, si así lo contempla el convenio aplicable.

En cualquier caso, no significa que la empresa pueda quedarse con todo el finiquito, ya que el trabajador sigue teniendo derecho a las cantidades que haya generado y estén pendientes de pago.

La posible deducción por incumplir el preaviso es una cuestión diferente y debe tener respaldo en la regulación aplicable.

Por eso, antes de presentar una baja voluntaria, conviene revisar el convenio colectivo y comprobar tanto el número de días exigido como la forma en que deben computarse.

Los 15 días no son una regla universal y tampoco todos los convenios establecen las mismas consecuencias económicas.