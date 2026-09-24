A partir del 27 de septiembre: la UE obligará a las tiendas a poner una nueva etiqueta para identificar la garantía

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Las claves Generado con IA A partir del 27 de septiembre, las tiendas de la UE deberán mostrar una nueva etiqueta que identifica la garantía de los productos. La normativa diferencia entre la garantía legal obligatoria y una garantía comercial de durabilidad ofrecida por el fabricante. La etiqueta 'GARAN' sólo aparecerá en productos con garantía comercial de más de dos años y tendrá formato común en toda la UE. El código QR de la etiqueta permitirá acceder a información detallada sobre la garantía, facilitando la comprensión para los consumidores.

A partir del 27 de septiembre, los consumidores encontrarán una nueva referencia visual en las tiendas que permitirá identificar con mayor facilidad las garantías de los productos.

La medida, que se aplicará en toda la Unión Europea, busca unificar la información que reciben los compradores y diferenciar la garantía legal de las garantías comerciales de durabilidad.

El cambio deriva de la Directiva (UE) 2024/825, que modifica las normas europeas de protección de los consumidores, y del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1960, que establece el diseño y el contenido de los nuevos elementos informativos.

Dos avisos diferentes de Bruselas

La normativa introduce dos herramientas que no deben confundirse. Por un lado, estará el aviso armonizado sobre la garantía legal de conformidad, que los comercios deberán mostrar de forma destacada en el punto de venta.

Su función es recordar al consumidor que cuenta con una garantía legal y facilitar información básica sobre sus derechos.

Por otro lado, aparece la nueva etiqueta 'GARAN', destinada a identificar productos que cuentan con una garantía comercial de durabilidad ofrecida por el fabricante. No todos los artículos tendrán que llevarla: se utilizará cuando el productor ofrezca, sin coste adicional, una garantía que cubra el producto completo durante más de dos años.

La etiqueta tendrá un formato común para todos los países de la UE. Incluirá la duración de la garantía en años, la identificación del fabricante y del modelo, un símbolo que representa la durabilidad y un código QR con información adicional.

El diseño no podrá modificarse libremente por las empresas. En las tiendas físicas, la etiqueta tendrá unas dimensiones mínimas de 95 por 100 milímetros.

Mientras, en las ventas realizadas a través de internet deberá aparecer en color junto a la información del producto y también podrá mostrarse mediante un formato desplegable, siempre que sea accesible con el primer clic o interacción.

Los cambios para los consumidores

El objetivo es que resulte más sencillo distinguir entre la protección legal que corresponde al comprador y una garantía comercial adicional ofrecida voluntariamente por el fabricante.

De esta manera, una persona podrá identificar rápidamente aquellos productos cuyo productor se compromete expresamente con su durabilidad durante más de dos años.

El código QR permitirá, además, acceder a información más detallada a través del portal europeo Your Europe, evitando que las condiciones de la garantía queden únicamente recogidas en documentación difícil de localizar.

La medida forma parte de la estrategia europea para mejorar la información al consumidor y fomentar la compra de productos más duraderos.

La normativa pretende que las garantías comerciales de durabilidad puedan reconocerse de una forma homogénea en todos los países de la Unión Europea.