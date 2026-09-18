Un camionero, sobre los sueldos en la carretera: "Una de las ramas mejor pagadas es el transporte de animales vivos"

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Las claves Generado con IA El transporte de animales vivos es una de las ramas mejor pagadas dentro del sector de camioneros en España. Los conductores especializados en este tipo de transporte pueden ganar alrededor de 2.100 euros mensuales, según estimaciones. La nómina de estos transportistas suele ser fija, independientemente del número de horas trabajadas cada mes. El trabajo implica menos interacción social con otros camioneros y se centra principalmente en las explotaciones ganaderas y el traslado de animales.

La profesión de camionero ofrece diferentes posibilidades laborales en función del tipo de mercancía que se transporte.

Entre ellas se encuentra una de las especialidades más particulares del sector: el transporte de animales vivos, una actividad necesaria para trasladar ganado destinado al matadero, caballos de carreras o animales que deben llegar hasta otras explotaciones ganaderas.

Las características de este trabajo hacen que no todos los conductores opten por esta rama. Sin embargo, quienes sí lo hacen pueden encontrar unas condiciones económicas que, según algunos profesionales, se sitúan entre las más interesantes del transporte por carretera.

Transportista de animales vivos

Es el caso de David, un transportista especializado en animales vivos que ha explicado cómo es su día a día y qué salario percibe por desempeñar este trabajo. Su experiencia ofrece una perspectiva sobre una de las alternativas profesionales que existen dentro del mundo del tráiler.

"Dentro del sector es una de las ramas mejor pagadas", señaló David en Sector Oficios Podcast. El camionero cuenta, además, con formación específica para desempeñar otras funciones relacionadas con el transporte.

"Yo, además del título de animales, tengo el ADR y cisternas, por lo que he visto y escuchado, los que llevamos animales vivos estamos entre los mejor pagados en el tema del tráiler", asegura. "En mi caso estoy muy contento con mi sueldo.

Según las estimaciones de Jooble correspondientes a 2026, un transportista de animales vivos en España puede situar sus ingresos en torno a los 2.100 euros mensuales, unos 25.200 euros al año. No obstante, las cantidades pueden variar en función de la empresa, la experiencia, la especialización y las condiciones del puesto.

En el caso de David, uno de los aspectos que destaca de su situación laboral es que su nómina no depende directamente de las horas que realice cada jornada. Así lo explicó cuando fue preguntado por la relación entre el tiempo trabajado y el salario.

"De momento cobro todos los meses lo mismo, porque es el acuerdo que tengo con mi jefe", señaló. "Da igual que haga 12, 15 o 2 horas, el sueldo es fijo. Para el tiempo que llevo, no me puedo quejar". Más allá del salario, el camionero también ha experimentado cambios en su relación con otros profesionales de la carretera.

El contacto entre conductores, habituales durante las paradas y esperas, ha dejado de formar parte de su rutina. "Llevo un año que, por así decirlo, me he desvinculado del sector. Ya no hablo con camioneros ni tengo vida social de camiones", indicó.

Su jornada transcurre principalmente entre las explotaciones ganaderas y el transporte de los animales: "Yo voy a mi incubadora a las granjas, hablo con los granjeros y poco más".

Una dinámica muy diferente a la de sus primeros años en la profesión. "Antes te parabas, comentabas con otros conductores los problemas, pero ahora no", apuntaba. "En cuanto llego, me están esperando, no tengo esperas".

Así, el transporte de animales vivos se presenta como una especialidad con unas características propias dentro de la carretera y, según la experiencia de David, también como una de las ramas que ofrece mejores perspectivas salariales para los camioneros.