Un analista financiero avisa sobre la salida a bolsa de Anthropic y OpenAI: “Hay que estar en la IA”

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Las claves Generado con IA Anthropic y OpenAI han retrasado su salida a bolsa; Anthropic podría debutar en octubre y OpenAI lo hará como pronto en 2027. El analista Eduardo Bolinches advierte que las OPV suelen estar sobrevaloradas, aunque contempla excepciones en sectores estratégicos como la IA. Bolinches considera que habrá una demanda elevada en la salida a bolsa de estas empresas y planea invertir a corto plazo, como ya hizo con SpaceX. El analista concluye que estar presente en el sector de la inteligencia artificial es clave pese a la cautela con las OPV.

Son dos de las salidas a Bolsa más esperadas. Pero como se suele decir, lleva su tiempo. Porque tanto Anthropic como OpenAI han retrasado sus salidas al parqué.

En el caso de Anthropic, esa posible futura fecha será a mediados de octubre. Aunque el día todavía no se ha concretado. Mientras que OpenAI ha decidido no salir este año y esperar hasta 2027.

La pregunta que surge es, cuando ambas compañías decidan dar el paso definitivo, ¿habrá que invertir en ellas? “Yo, como filosofía, no suelo acudir a las ofertas públicas de venta (OPV)”, afirmó Eduardo Bolinches, analista financiero, en Invertia TV.

Excepción

Pese a ser tajante en su afirmación, que basó en el hecho de que “las OPV siempre salen sobrevaloradas”, no ‘tiró del todo la toalla’.

“También hago excepciones”, prosiguió. Y una de las últimas que realizó fue SpaceX, la empresa de Elon Musk dedicada a la fabricación y el transporte aeroespacial.

“Vendí las acciones inmediatamente y contento porque gané algo. No descarto hacer lo mismo con Anthropic y OpenAI porque va a haber una sobredemanda brutal”, prosiguió.

Su idea, por lo tanto, es hacer lo mismo que ya realizó con SpaceX: “Cuando llegue el momento me lo plantearía seriamente”.

Y añade que “luego podremos comprar más barato de la misma forma que con SpaceX. Es decir, después de la colocación”.

En conclusión, Eduardo Bolinches indicó en Invertia TV que “no tengo ninguna prisa pero la IA es un sector en el que hay que estar”.