Vero, propietaria de 97 trasteros en alquiler: "Facturamos 4.500 € al mes por centro, y solo 1 tuvo una inversión de 100.000 €"

Imagen de Vero en el canal de Eric Ponce, maquetada con IA. Youtube

Las claves

Las claves Generado con IA El alquiler de trasteros se consolida como un negocio en auge, impulsado por la falta de espacio en las ciudades y la creciente demanda de almacenamiento. Vero, propietaria de tres centros con 97 trasteros, afirma que la inversión inicial depende sobre todo del tamaño del local, llegando hasta los 100.000 euros en uno de sus centros. Cada centro factura unos 4.500 euros al mes, con gastos fijos en torno a 2.000 euros, lo que permite obtener beneficios atractivos gracias a una estructura de costes muy ligera. El producto más demandado son los trasteros de dos metros cuadrados, cuyo alquiler cuesta unos 50 euros al mes, IVA y seguro incluidos.

El alquiler de trasteros se ha consolidado como uno de los negocios con mayor proyección dentro del mercado inmobiliario.

Esta tendencia está impulsada por la falta de espacio en las grandes ciudades y una creciente demanda de almacenamiento por parte de familias y empresas que necesitan desahogar sus hogares u oficinas en el día a día.

Vero, propietaria de tres centros de alquiler que suman 97 trasteros, ha desvelado en el canal de Eric Ponce las claves de este modelo de negocio, cuánto cuesta ponerlo en marcha y qué aspectos deben tenerse en cuenta antes de invertir.

En su experiencia, el desembolso inicial depende principalmente de la superficie del local, ya que el tamaño del espacio determina gran parte de la inversión necesaria para iniciar la actividad.

Uno de sus centros cuenta con 400 metros cuadrados, lo que supuso un desembolso importante. "Este centro tiene unos 400 metros cuadrados y la inversión inicial rondó los 100.000 euros", señala la empresaria durante su intervención.

Aunque se planifique con antelación, esta cifra suele variar, ya que los imprevistos durante el proceso pueden modificar significativamente el coste final.

"Siempre que tú haces un presupuesto salen cambios de última hora", añade, mencionando requisitos como sistemas contra incendios o cambios normativos que obligan a modificar instalaciones previstas.

Una vez el negocio está en funcionamiento, los números comienzan a cuadrar gracias a unos gastos fijos relativamente bajos. "A día de hoy estamos facturando unos 4.500 euros por centro", afirma Vero.

De esa cantidad, una parte importante se destina a los gastos fijos. "De gastos fijos tenemos unos 2.000 euros contando con el alquiler y demás cosas", explica, destacando que la estructura del negocio es muy ligera.

Esto se traduce en un beneficio mensual muy atractivo. La clave está en su alta rentabilidad y en una ventaja fundamental: "No necesitas personal", destaca Eric Ponce.

Esta característica permite reducir considerablemente los costes y simplifica la gestión diaria del negocio, ofreciendo además una mayor independencia a sus propietarios.

En cuanto a los precios, el producto estrella es claro. "Por norma general, lo que solemos alquilar más son los trasteros de dos metros cuadrados", detalla.

Estos trasteros, de altura estándar, tienen un precio especialmente accesible para el cliente final. "Esto sale a unos 50 euros al mes, con el IVA y el seguro incluido", explica Vero, quien resume que "nuestro ticket medio son unos 50 euros".