Manifestación masiva por Ceuta en Madrid y Barcelona: horario, dónde es, recorrido y calles cortadas

Decenas de personas durante una manifestación pacífica, a 30 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Este domingo ha tenido lugar una nueva manifestación para exigir respuestas frente a la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio. El recorrido ha empezado en la plaza de África y ha terminado frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta. Marcos Moreno / Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA Las manifestaciones en apoyo a Ceuta se celebran simultáneamente en toda España a las 20:00, y a las 19:00 en Ceuta y Canarias. En Madrid, la principal concentración es en la Puerta del Sol, con actos paralelos frente al Congreso y en varios municipios de la región. En Barcelona, las movilizaciones se centran en Plaça de Catalunya y Plaça de Sant Jaume, además de otras ciudades del área metropolitana. Los cortes de tráfico afectan a numerosas líneas de autobús en Madrid y Barcelona, y se recomienda el uso de metro y Cercanías para acceder al centro.

La hora común de las manifestaciones en toda España será las 20:00, aunque en Ceuta y las Islas Canarias las protestas darán comienzo a las 19:00. La convocatoria central está impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras un encuentro con el presidente ceutí, Juan Vivas.

En Ceuta, el lugar de partida serán las Murallas Reales. La movilización avanzará desde las 19:00 hasta el Palacio Autonómico de la Plaza de África, donde se leerá un manifiesto y sonarán los himnos de Ceuta y España. Está previsto que esto ocurra sobre las 20:00.

Finalmente, la manifestación terminará en la Plaza de los Reyes, a la altura de la Delegación del Gobierno. La empresa de autobuses urbanos ceutí, de titularidad pública, ha habilitado el servicio de autobuses gratuito desde las 17:30 horas y hasta el final del turno.

Horario y lugar de la manifestación en Madrid

En la capital, la solidaridad con Ceuta también se hará notar con fuerza. La manifestación principal en Madrid está convocada a las 20:00 horas en la céntrica Puerta del Sol.

Además, a la misma hora se ha organizado otro acto de apoyo frente al Congreso de los Diputados para reclamar acciones políticas concretas al Gobierno.

Diversos municipios de la Comunidad de Madrid también se sumarán desde sus ayuntamientos.

En estos casos, las concentraciones arrancarán a las 20:00 frente a los consistorios: Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Las Rozas.

Horario y lugar de la manifestación en Barcelona

En Barcelona las convocatorias arrancan a las 20:00 horas, centrándose la actividad en dos puntos estratégicos del distrito de Ciutat Vella y Eixample:

Plaça de Catalunya : Punto neurálgico de la movilización ciudadana y de la plataforma 'Por Ceuta'. Se prevé la mayor afluencia de manifestantes.

: Punto neurálgico de la movilización ciudadana y de la plataforma 'Por Ceuta'. Se prevé la mayor afluencia de manifestantes. Plaça de Sant Jaume: Concentración frente a las sedes del Ajuntament de Barcelona y el Palau de la Generalitat, enmarcada en el llamamiento a los consistorios de toda España.

Concentración frente a las sedes del Ajuntament de Barcelona y el Palau de la Generalitat, enmarcada en el llamamiento a los consistorios de toda España. Área Metropolitana: Concentraciones simultáneas a las 20:00 h ante las casas consistoriales de municipios como Badalona, L'Hospitalet de Llobregat y Terrassa.

Cortes de tráfico en Madrid y Barcelona

En Madrid, más de 15 líneas de la EMT sufrirán modificaciones de recorrido o acortamiento de cabecera a partir de las 18:30 horas: 1, 2, 3, 5, 9, 15, 20, 46, 51, 52, 53, 001, 002 y M1, todas ellas en el entorno de Sol y Cortes.

Para acceder al centro de la capital se recomienda el uso del transporte subterráneo y Cercanías Renfe. Las estaciones recomendadas para evitar aglomeraciones directas son:

Metro : Sevilla (L2), Banco de España (L2), Gran Vía (L1, L5) y Opera (L2, R).

: Sevilla (L2), Banco de España (L2), Gran Vía (L1, L5) y Opera (L2, R). Cercanías: Recoletos y Atocha (como alternativa a Sol si la estación registra cierres puntuales por aforo por orden de la Policía Nacional).

En Barcelona, la red de autobuses de TMB desviará o recortará el recorrido de más de una docena de líneas que atraviesan el centro de la ciudad: D50, H16, V13, V15, V17, 19, 22, 24, 47, 55, 59 y 67 en Plaça Catalunya y Via Laietana.