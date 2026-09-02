El Gobierno cambia las normas del vino: dará más tiempo para replantar viñedos y elimina las multas a los viticultores

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto que flexibiliza las normas para plantar y replantar viñedos, adaptando la normativa española a la legislación europea. Se amplía el plazo de vigencia de las autorizaciones de replantación y se eliminan las sanciones por no utilizarlas dentro del plazo establecido. La nueva normativa permite limitar nuevas plantaciones en zonas con exceso de vino y coordina las ayudas al arranque de viñedos para evitar abusos. Se actualizan las variedades de uva autorizadas para adaptarse al cambio climático y a la evolución del consumo, destacando el crecimiento de vinos con menor graduación y sin alcohol.

El Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto para adaptar la normativa española del vino a las últimas reglas de la Unión Europea.

La medida modifica el sistema de autorizaciones para las plantaciones de viñedo y flexibiliza algunas de las obligaciones que afectan a los viticultores, especialmente en un momento marcado por el exceso de producción y la caída del consumo.

Una de las principales novedades es la ampliación de la vigencia de las autorizaciones de replantación. Los agricultores dispondrán de más margen para utilizar estos permisos en determinados supuestos excepcionales.

Además, se eliminan las sanciones administrativas asociadas a no utilizar las autorizaciones dentro del plazo establecido.

El cambio responde a una de las medidas incluidas en el 'paquete legislativo del vino', aprobado a nivel comunitario y en vigor desde marzo de 2026.

Las nuevas medidas para la producción de vino

España participó activamente en su negociación y defendió, entre otras cuestiones, una mayor flexibilidad del sistema de autorizaciones.

La nueva regulación también permite a las administraciones limitar o incluso no conceder nuevas autorizaciones de plantación cuando las circunstancias del mercado así lo aconsejen.

El objetivo es disponer de una herramienta para contener la producción en aquellas zonas donde exista un exceso de vino y los precios estén sometidos a una fuerte presión.

El decreto introduce además mecanismos para coordinar las autorizaciones con las ayudas destinadas al arranque permanente de viñedos.

De ese modo, se fijan condiciones para evitar que quienes reciban ayudas por retirar sus plantaciones puedan aprovechar posteriormente vacíos legales para volver a producir.

Otro de los cambios afecta a las variedades de uva de vinificación autorizadas en España. La actualización busca adaptar el viñedo tanto a las nuevas condiciones climáticas como a la evolución de la demanda.

En un escenario de temperaturas más elevadas y mayor frecuencia de sequías, disponer de variedades mejor adaptadas puede resultar determinante para el futuro de muchas explotaciones.

Estas medidas llegan en plena transformación del mercado europeo. El consumo de vino tradicional ha descendido de forma significativa durante los últimos años, mientras las nuevas generaciones reducen la frecuencia con la que consumen alcohol.

Al mismo tiempo, crece el interés por los vinos de menor graduación y las alternativas sin alcohol. Precisamente, el paquete europeo también establece nuevas reglas para los productos desalcoholizados y facilita la elaboración de determinados vinos espumosos sin alcohol.

La normativa diferencia entre los productos 'sin alcohol' y aquellos de 'alcohol reducido', al tiempo que abre nuevas posibilidades comerciales para las bodegas.

Bruselas también ha reforzado las herramientas para afrontar los excedentes, incluido el apoyo al arranque permanente de viñedos, la vendimia en verde y la destilación de crisis.

A ello se suman las medidas para impulsar el enoturismo y prolongar las campañas de promoción del vino europeo en mercados de fuera de la UE.

El cambio normativo combina dos objetivos: ofrecer mayor margen a los viticultores para adaptarse a la situación actual y dotar a las administraciones de mecanismos para evitar una producción que el mercado no pueda absorber.