Un economista avisa a España: "La subida del petróleo en agosto se paga en el supermercado en octubre"

Joven reabasteciendo su vehículo mientras miraba preocupado por los altos precios de la gasolina Imagen de archivo IStock

Las claves

Las claves Generado con IA La inflación en España subió al 4,3% en agosto, impulsada por el encarecimiento de la energía y el aumento del 19% en la factura eléctrica debido al conflicto entre Irán y EEUU. El economista Ernesto Campos Campillo advierte que la subida del petróleo en agosto se trasladará a la cesta de la compra en octubre, afectando también a los carburantes. El incremento del precio del petróleo y de la electricidad encarecerá productos básicos, ya que afecta tanto a familias como a negocios, especialmente agricultores, ganaderos y hosteleros. El Banco Central Europeo podría subir los tipos de interés en septiembre para frenar la inflación, lo que encarecerá las hipotecas para los hogares españoles.

La inflación en agosto volvió a ver un repunte alcanzando el 4,3%, lo que supone cuatro décimas más que el mes anterior. El encarecimiento de la energía que se ha traducido en un encarecimiento del 19% de la factura eléctrica, con motivo del conflicto entre Irán y EEUU son una de las principales causas de dicho repunte.

Así, el Estrecho de Ormuz se ha convertido en una de las principales preocupaciones del mundo, al convertirse en el punto estratégico clave del conflicto en un mes marcado por la operación retorno.

De esta manera, Ernesto Campos Campillo, economista, habló con Antena 3 sobre las consecuencias que acabará teniendo este encarecimiento en el sector energético que aprieta los bolsillos de los españoles.

La subida de otoño

El 1 de septiembre el petróleo Brent, de referencia en Europa, rebasaba los 90 dólares por barril subiendo casi un 3%, esto después de que Estados Unidos lanzara ataques sobre la isla Larek, una isla iraní que se encuentra en el estrecho de Ormuz.

No obstante, para paliar la drástica subida, el Gobierno español elevó la bonificación gasóleo en el Impuesto de Hidrocarburos a 20 céntimos, mientras que en la gasolina lo redujo de 10 a 5 céntimos el litro. Una reducción que ha entrado en vigor este martes.

A pesar de esta rebaja que probablemente tranquilizará la economía de muchas familias, a su vez, la subida del precio del petróleo repercute en muchos otros ámbitos de la vida cotidiana de los ciudadanos españoles como, por ejemplo, el precio de los alimentos.

El economista Ernesto Campos Campillo advirtió que a pesar del descuento la economía de los españoles notará un impacto los próximos meses: "La cesta de la compra subirá aún más en otoño".

"La subida del petróleo en agosto se paga en el supermercado en octubre y también los carburantes si las cosas no cambian en Ormuz", argumentó el experto.

El motivo de que se sienta en octubre, es que este es el mes en el que comienza la demanda de calefacción y Europa es muy dependiente del gas importado.

La subida del 19% en la factura eléctrica es el recibo más caro en el mes de agosto desde 2022 cuando el mundo se encontraba en crisis energética con motivo de la guerra de Ucrania.

Es importante comprender el alcance de la situación, ya que, el encarecimiento de la energía no solo afecta a cada familia o cada particular, sino que afecta a los negocios que tendrán que encarecer sus productos para hacer frente a este gasto.

Así, por ejemplo, agricultores, ganaderos, hosteleros tendrán que encarecer sus productos, ya que la producción de los mismos también acabará por encarecerse.

Otro efecto secundario, resultado de este repunte de la inflación, será la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo con el objetivo de frenar la subida en septiembre lo cual hará que las hipotecas sean más caras.

Ernesto Campos Campillo, economista. Antena 3

Con esto, el mundo solo puede esperar que las hostilidades entre Estados Unidos e Irán lleguen a un punto y final, sin embargo, después del mencionado ataque, este escenario parece poco probable sobre todo porque se ha convertido en un punto aún más estratégico que ambos dicen controlar.

De esta manera, los españoles deben ser conscientes de que el petróleo que hoy en día encarece la producción y el transporte, en unos meses se verá reflejado en los precios de la cesta de la compra.