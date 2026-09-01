José, fontanero y autónomo: "Aunque me pagaran 4.000€ de asalariado, no me iría, no renunciaría a mi libertad"

Las claves

Las claves Generado con IA José Navarro, fontanero y autónomo, valora la libertad de gestionar su tiempo por encima de un salario fijo elevado. Antes de ser fontanero, trabajó como albañil y durante 14 años en una empresa de alquiler de vehículos. Un fontanero autónomo puede facturar entre 2.300 y 4.300 euros al mes, pero debe afrontar más gastos e impuestos que un asalariado. Navarro destaca que, aunque ser autónomo es duro y exige sacrificios, no cambiaría la autonomía de su trabajo por un empleo asalariado.

José Navarro tiene 36 años y trabaja como fontanero, sin embargo, esto no siempre fue así. Consiguió su primer empleo como albañil durante un año y más adelante, la vida lo acabó llevando a trabajar en una empresa de alquiler de vehículos, donde estuvo 14 años.

No obstante, a pesar de haber dado vueltas en el mundo laboral, decidió sacarse un certificado profesional para formarse y heredar la empresa familiar donde acabó trabajando después de que su padre se jubilase, recordó en una entrevista en el pódcast Sector Oficios.

Este retorno a casa lo convirtió en el fontanero que es hoy en día y que puede hablar con propiedad de las pesquisas de este sector y de la vida como trabajador autónomo en España.

La vida del autónomo

José Navarro lleva tan solo dos años y medio de autónomo y con ese tiempo ya comenta que lo considera mucho mejor que ser asalariado. Lo cierto es que a pesar de que la vida de fontanero y de autónomo "es dura", el trabajador explicó que "no me arrepiento de nada en absoluto".

Mientras la empresa de coches significaba una mayor estabilidad, con una nómina todos los meses con la misma cifra, preocupándose tan solo de vender y cumplir los objetivos, la vocación de Navarro se inclinaba más hacia el mundo de la fontanería.

Podría haber trabajado como asalariado en este mundo, pero lo convencieron de ser autónomo y a día de hoy le parece que fue la mejor decisión: "Ser autónomo no es fácil, pero a mí me encanta, de hecho, si a mí me ofrecieran hoy un trabajo de asalariado por 4.000 euros al mes no me iría", confesó.

El motivo por el que se quedaría, expresó es que la libertad que le permite este régimen laboral: "La libertad de si hoy tengo que trabajar hasta las 9:00 trabajo como ayer o si este viernes me lo puedo coger libre como hoy... la libertad de tu tiempo y decidir", señaló.

¿Cuánto cobra un fontanero?

Navarro recalcó que el motivo por el que prefiere ser autónomo no es el dinero sino esta capacidad de decidir sobre su propio tiempo. Pero lo cierto es que en España hay una importante diferencia entre los ingresos de los trabajadores asalariados y los autónomos en el ámbito de las profesiones.

Mientras un fontanero asalariado percibe un sueldo neto medio de entre 1.300 euros y 2.400 euros mensuales, un autónomo podría llegar a cobrar entre 2.300 y 4.300 euros mensuales.

No obstante, muchas personas temen este camino de vida donde hay salarios más altos y más libertad principalmente porque aunque se cobra más, no necesariamente se ingresa más.

Un fontanero asalariado cobra máximo 2.400 euros al mes, pero no tiene costes operativos y el a nivel fiscal solo se enfrenta al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) que es retenido en la nómina.

Por otro lado, un fontanero autónomo debe enfrentarse a costes operativos como furgonetas, combustible, herramientas y un seguro . Mientras que a nivel de impuestos debe enfrentarse a la cuota de autónomos, el pago del IRPF y el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Además, en el caso de las empresas el marco salarial se ajusta según el Convenio Provincial de la Construcción o del Metal y depende del rango del trabajador que va de peón a Especialista RITE y Aero Termia.

José, fontanero y autónomo: "Aunque me pagaran 4.000€ de asalariado, no me iría, no renunciaría a mi libertad"

Mientras que por otro lado en el caso de los autónomos la facturación varía según la cartera de clientes, el volumen de urgencias y las acreditaciones oficiales. También, para sacar el salario neto, el trabajador debe restar de su facturación la cuota de autónomos, el mantenimiento del vehículo, el seguro de responsabilidad civil, la amortización de herramientas e impagos.

Por esto, aunque la decisión de José Navarro haya sido seguir el camino del trabajador autónomo, lo cierto es que como bien explicó "es difícil" y supone un gran sacrificio en ciertas ocasiones, pero trae una mayor libertad a la hora de decidir horarios y compaginar la vida laboral con la familiar y personal.