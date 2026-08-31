Una profesora en Ceuta: "Los niños van a empezar el curso con militares en las puertas de los colegios"

Las claves

Las claves Generado con IA Una profesora de Ceuta denuncia que los niños empezarán el curso escolar con militares en las puertas de los colegios tras la crisis migratoria. La maestra, Verónica Torres, asegura que la situación en la ciudad no ha mejorado desde la llegada masiva de migrantes el 30 de julio. Vecinos y familias usan mínimamente los espacios públicos, pues muchos siguen ocupados tras la crisis, generando angustia e incertidumbre. La profesora teme que la presencia militar y la paralización de la vida cotidiana se conviertan en la nueva rutina de los niños ceutíes.

A poco más de una semana para que los alumnos regresen a las aulas, la normalidad sigue pareciendo lejana para muchos vecinos de Ceuta.

Un mes después de la llegada masiva de migrantes, Verónica Torres, maestra de Primaria y residente en la ciudad autónoma, asegura que la situación apenas ha cambiado.

Están "igual que el día 30 de julio", ha lamentado durante una entrevista en laSexta Xplica.

"No hay ninguna solución. Se mueve a la gente de un lado para otro sin las soluciones adecuadas", ha denunciado la profesora, que describe un escenario marcado por la incertidumbre y la falta de normalidad en el día a día de los vecinos.

Según ha explicado, llevan "desde el día 30 haciendo un uso mínimo de los espacios comunes" que tienen para la ciudadanía porque "muchos de ellos, si no la mayoría, son utilizados por los invasores que entraron el día 30".

Una situación que, asegura, continúa condicionando la vida cotidiana de quienes viven en la ciudad, hasta el punto de que Verónica cree que su vida "va a seguir paralizada hasta diciembre".

La profesora también ha resumido cómo vive estas últimas semanas con una sensación de "angustia, tristeza, caos e impotencia", mientras Ceuta se prepara para afrontar uno de los momentos más delicados desde el inicio de la crisis: la vuelta de los niños a los colegios.

Ella misma tiene "un peque de 13 años que tiene que incorporarse a sus clases el día 8".

Y es precisamente el comienzo del curso lo que más le preocupa. "Los niños van a empezar el curso con militares en las puertas de los colegios como si fuera una guerra", ha lamentado.

"Creo que no hay persona que pueda normalizar esa visión. Piensen si eso pasara en sus ciudades, que su hijo tuviera que ir al colegio y se encontrase una patrulla de militares", ha apuntado la maestra, preocupada por la imagen que encontrarán los estudiantes.

Su hijo, de hecho, ha visto cómo su rutina ha cambiado por completo desde el pasado 30 de julio. "Mi hijo lleva prácticamente sin salir a la calle desde el 30 de julio; no hace nada", ha resumido Verónica.

La profesora ha explicado que el adolescente había ganado autonomía y podía salir solo. Sin embargo, todo cambió hace un mes: "Él tenía una vida, que era poder entrar y salir solo, quedar con sus amigos (...) y desde el día 30 mi hijo no hace nada, solo estar en casa".

A pocos días del inicio del curso, su preocupación sigue siendo la misma: que una situación que considera excepcional termine convirtiéndose en parte de la rutina de los niños.

Mientras la ciudad trata de recuperar la normalidad, Verónica teme que su familia continúe viviendo una realidad que, asegura, podría prolongarse todavía durante meses.