Cinco millones de cupones de la ONCE difundirán la imagen de Letur como Destino Rural de España 2026

Las claves

Las claves Generado con IA Cinco millones de cupones de la ONCE llevarán la imagen de Letur tras su distinción como Destino Rural de España 2026. La iniciativa busca promocionar el municipio de Letur y el turismo rural a través de la colaboración entre Asetur y la ONCE. El cupón conmemorativo será distribuido por más de 21.300 vendedores de la ONCE en toda España el 29 de septiembre. El premio Destino Rural de España reconoce el esfuerzo de los municipios en la conservación del patrimonio cultural y natural.

La Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) y el Grupo Social ONCE han presentado una alianza institucional para seguir promocionando el municipio de Letur (Albacete) tras su distinción como Destino Rural de España 2026. Gracias a esta colaboración, la imagen emblemática del trazado medieval y el entorno natural de Letur ilustrará el tradicional Cupón de la ONCE en el sorteo del próximo 29 de septiembre, poniendo en circulación cinco millones de boletos impregnados con la esencia del turismo rural de interior.

Será una red de más de 21.300 vendedores de la ONCE la que distribuirá los boletos conmemorativos por todo el país. Además, en Castilla-La Mancha, el 30 % de los 700 'Centinelas de la Ilusión' (red de vendedores de la ONCE) desarrolla su labor en zonas rurales como Letur, según han informado Asetur y ONCE en una nota de prensa conjunta.

"A través de los motivos que acompañan al tradicional Cupón de la ONCE, queremos devolver a la sociedad parte de lo que cada día nos entrega a la hora de adquirir nuestras loterías sociales. Es un pequeño gesto de agradecimiento que da oportunidades de vida a las personas con discapacidad", destaca Carlos Javier Hernández Yebra, delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha.

"Para la ONCE, visibilizar nuestras zonas rurales es poner el foco en el territorio donde las personas con discapacidad afrontan más dificultades de accesibilidad e infraestructuras. Queremos simbolizarlo con la imagen de Letur y trenzar alianzas que nos hagan caminar hacia un mundo de todos y para todos", ha añadido.

Destino Rural 2026

Por su parte, Juan Carlos Tébar, director del premio Destino Rural y vicepresidente de Asetur, ha explicado que "el galardón Destino Rural 2026 reconoce el esfuerzo constante de municipios como Letur por preservar sus raíces, cuidando su identidad para ofrecer una experiencia acogedora y auténtica".

"Unir la proyección de Asetur a la extraordinaria labor social de la ONCE nos permite continuar con las actividades que se están desarrollando durante 2026, mostrando los encantos turísticos de la villa y reivindicando el valor imprescindible del medio rural en la figura de este premio nacional de Destino Rural", ha sostenido.

El distintivo 'Destino Rural de España', impulsado por Asetur, la organización más representativa del sector a nivel nacional, celebra su primera edición en 2026 y su objetivo es rendir homenaje anualmente a aquellos municipios que encarnan la excelencia en la conservación del patrimonio cultural, natural y arquitectónico.

Hace unos días, la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) anunciaba oficialmente la apertura de la convocatoria para elegir al nuevo Destino Rural de España 2027. Hasta el 31 de octubre de este 2026, los municipios y comarcas interesados podrán presentar sus candidaturas para optar al premio, así como consultar las bases completas en la web https://destinorural.asetur.org/.