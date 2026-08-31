Una española en Australia: "He llegado a ganar más de 1.200 euros a la semana con un trabajo no cualificado"

Las claves

Las claves Generado con IA Sara García, una joven española, se mudó a Australia y ha trabajado en empleos no cualificados como limpieza, camarera y repartidora de comida. Trabajando entre 40 y 46 horas semanales, Sara ha llegado a ganar más de 1.200 euros a la semana como repartidora, pese a que el coste de vida en Australia es elevado. Sara destaca la facilidad para encontrar trabajo en Australia si se prepara bien desde antes del viaje, como hacer currículums y buscar aplicaciones de empleo. A través de TikTok, Sara informa y ayuda a otros jóvenes interesados en emigrar, compartiendo su experiencia y consejos sobre el coste de vida y los procesos de visado.

El país de los canguros y las playas paradisíacas se ha convertido en el destino favorito de miles de jóvenes españoles que buscan mejorar su inglés, vivir una aventura y, sobre todo, ahorrar una suma importante de dinero

Sara García, una joven de 27 años procedente de Barcelona, decidió hacer las maletas hace seis meses y mudarse a Australia junto a su novio. Hoy comparte consejos y su día a día a través de sus redes sociales (@saragarciia).

Uno de los grandes mitos sobre emigrar a Australia es que hace falta un currículum brillante. La realidad es distinta: al viajar con visados temporales, los títulos académicos extranjeros no suelen convalidarse, por lo que la mayoría de quienes migran al país solo acceden a trabajos no cualificados.

Sara, a pesar de contar con estudios en marketing y publicidad, en Australia ha desempeñado funciones muy distintas a las de su formación: limpieza, camarera y repartidora de comida a domicilio.

De media, trabajando entre 40 y 46 horas semanales, Sara y su novio ganaban de forma habitual entre 1.500 y 1.800 dólares australianos (un poco más de 1.000 €) a la semana, tal y como le cuenta a EL ESPAÑOL.

Sara cuenta que ser repartidora ha sido por el momento su experiencia laboral más gratificante y, sin duda, la más rentable financieramente: "He llegado a ganar más de 1.200 € a la semana fácilmente repartiendo comida a domicilio".

Aunque es verdad que el coste de vida en Australia es elevado, Sara desmitifica la idea de que no valga la pena por ser un país caro: "Australia es un pelín más caro en algunas cosas, pero los salarios son muchísimos más altos"

Buscar trabajo en Australia

Frente a las altas tasas de desempleo de otros países, en Australia es posible encontrar empleo de forma casi inmediata si se sigue una estrategia adecuada. Sara y su novio son la prueba: consiguieron sus primeros trabajos en su segundo día en el país.

La clave, según explica, está en la preparación previa: "Desde antes de venir a Australia, me busqué todas las aplicaciones necesarias para encontrar trabajo rápido, me hice los currículums desde España".

Sin embargo, no todo es dinero y viajes, como bien explica Sara, emigrar implica enfrentarse a situaciones complejas a nivel emocional y laboral.

Para ella, la diferencia horaria —que oscila entre 8 y 10 horas respecto a España— ha sido uno de los aspectos más duros de sobrellevar, ya que dificulta la comunicación regular con su familia: "Se hace muy difícil poder hablar también, ya sea por WhatsApp o por llamada, porque hay mucha diferencia horaria".

Para mantener a su familia tranquila —especialmente a su abuela, que era la más preocupada— Sara comenzó a grabar un videoblog diario en TikTok. Lo que empezó como un diario íntimo se convirtió en un canal de información de alto valor para futuros emigrantes.

Actualmente, ayuda a otros jóvenes creando vídeos informativos sobre el coste de vida, los sueldos y colaborando con agencias de intercambio para facilitar los visados.

Su recomendación para cualquiera que esté dudando en dar este salto es rotunda: "Yo le recomendaría 100% que lo haga, que no lo piense más, porque hay mucha gente que no viene por miedo a dejarlo todo. El momento tiene que ser ahora cuando te apetece".