Mónica, limpiadora colombiana en España: "Gano unos 13 €/h y pago 750 € por un apartamento de tres habitaciones"

Las claves

Las claves Generado con IA Mónica, una limpiadora colombiana en Palma de Mallorca, cobra una media de 13 euros la hora y paga 750 euros por un apartamento de tres habitaciones. Llegó a España sin empleo fijo y pasó tres días en la calle, pero gracias a su esfuerzo y recomendaciones, logró construir una vida estable. Disfruta su trabajo de limpieza y mantiene relaciones de confianza con sus clientes, quienes le han permitido ampliar su cartera mediante recomendaciones. Para Mónica, la calidad de vida no solo depende del dinero, sino de disfrutar lo que tiene y vivir tranquila junto a sus hijas.

Mónica llegó a España sin un empleo fijo y atravesó una situación especialmente complicada durante sus primeros días en Palma de Mallorca. Sin embargo, con trabajo, recomendaciones y una actitud que ella misma define como positiva, consiguió construir una vida estable dedicada a la limpieza de viviendas.

Hoy cobra una media de 13 euros por hora y paga 750 euros al mes por un apartamento de tres habitaciones. Su jornada comienza temprano. "Yo me levanto por ahí faltando 10 para las 6 porque entro a las 7:30 a trabajar en la primera", explica en el canal de YouTube de Elandravlog.

Para desplazarse utiliza habitualmente el autobús, un medio de transporte que, según cuenta, incluso le sirve para afrontar mejor las madrugadas: "Me sirve muchísimo de compañía, me levantan el ánimo".

La limpieza, lejos de ser únicamente una fuente de ingresos, se ha convertido en una profesión que disfruta: "¿A ti te gusta este trabajo? No, me encanta. Yo me lo disfruto, Andrés, de una manera.... mucho, muchísimo", asegura.

Su relación con los clientes se basa además en la confianza. Algunos propietarios apenas permanecen en España durante determinadas temporadas, mientras que Mónica se encarga durante el resto del año del mantenimiento de sus viviendas. "Sí, yo tengo las llaves y las claves de todas las casas, de todas", explica.

Migrante trabajando en España

Esa responsabilidad también le ha permitido ampliar su cartera de clientes. Una primera oportunidad consistió en acudir a una vivienda para planchar durante siete horas. La propietaria quedó satisfecha y comenzó a recomendarla entre sus conocidos.

"Ellos me empezaron a recomendar a muchos de sus amigos porque les gustó cómo yo trabajaba", recuerda. Su situación actual contrasta con aquellos primeros momentos. Al llegar a Palma, Mónica pasó tres días y tres noches en la calle.

"No tenía dinero porque no tenía un trabajo fijo", relata. El trabajo posterior le permitió empezar a generar ingresos y alcanzar una mayor estabilidad.

Actualmente, sus ingresos dependen de las horas trabajadas. "Yo tengo un promedio de 13 euros la hora", señala. En una jornada puede ganar 74 euros, mientras que en días especialmente buenos puede alcanzar los 130 o 150 euros. "Un día bueno pueden ser 130 o 150 euros", afirma.

Con esos ingresos, Mónica paga 750 euros por un apartamento de tres habitaciones. "Vivo sola, pago 750 en un apartamento de tres habitaciones: una para mí y una para cada una de mis hijas", explica.

Para ella, la calidad de vida no se mide únicamente por el dinero. "Para mí calidad de vida es que tú estés bien y disfrutes lo que tienes", sostiene. Y resume su situación actual con una frase: "Vivo súper tranquila, súper cómoda, muy feliz".

Su objetivo también pasa por consolidar su actividad profesional y generar empleo. Su historia está marcada por la seguridad que encontró en España y por un mensaje de perseverancia para quienes comienzan de cero: "Todo es posible. Siempre para adelante".