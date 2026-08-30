Imagen de archivo de una enfermera.

Imagen de archivo de una enfermera. iStock

Sociedad

Canadá busca inmigrantes para trabajar: necesita profesionales sanitarios y de servicios sociales con sueldos de hasta 88.000 €

Ante la escasez de profesionales, el país ha lanzado un llamado a trabajadores de otros países para que emigren.

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Las claves

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Canadá busca profesionales cualificados en sanidad y servicios sociales para cubrir la falta de personal en estos sectores.

Los salarios en Canadá para enfermeros, farmacéuticos y trabajadores sociales pueden llegar hasta los 88.000 euros anuales, muy por encima de los sueldos en España.

El país ofrece vías de inmigración como Express Entry y Programas de Nominación Provincial, aunque exige homologación de títulos en profesiones reguladas.

Algunas regiones ofrecen incentivos económicos adicionales y servicios de apoyo para facilitar la integración de los inmigrantes.

Canadá busca profesionales cualificados de todo el mundo para reforzar su mercado laboral y cubrir la falta de trabajadores en sectores considerados estratégicos para su economía.

Entre los perfiles más demandados se encuentran los relacionados con la sanidad y los servicios sociales, áreas que afrontan una creciente necesidad de personal debido, entre otros factores, al envejecimiento de la población.

Enfermeros, farmacéuticos, dentistas, psicólogos y trabajadores sociales forman parte de los profesionales que pueden encontrar oportunidades laborales en el país norteamericano.

Imagen de archivo de un albañil trabajando en la construcción.

Según las cifras facilitadas, los salarios en estos sectores pueden situarse entre los 55.000 y los 130.000 dólares canadienses brutos al año, equivalentes aproximadamente a entre 38.000 y 88.000 euros. La diferencia con España puede ser considerable.

Un profesional de enfermería puede percibir en Canadá entre 50.000 y 78.000 euros anuales, frente a los aproximadamente 28.000-42.000 euros que puede alcanzar en España.

En farmacia, los salarios canadienses oscilan entre los 57.000 y los 88.000 euros, mientras que en España se sitúan generalmente entre los 32.200 y los 50.000 euros dependiendo de la especialización y el puesto.

En el caso del trabajo social, Canadá ofrece remuneraciones de entre 37.000 y 64.000 euros anuales, frente a los aproximadamente 22.000-32.000 euros habituales en España. Estas diferencias convierten al país en un destino atractivo para profesionales que buscan desarrollar su carrera en el extranjero.

Canadá abre sus puertas a profesionales cualificados

El Gobierno canadiense cuenta con diferentes vías de inmigración para trabajadores extranjeros que cumplan los requisitos de formación, experiencia y acreditación.

Entre ellas se encuentran el sistema Express Entry y los Programas de Nominación Provincial (PNP), que permiten a determinadas provincias seleccionar trabajadores que necesitan incorporar a sus mercados laborales.

Imagen de archivo de un billete.

Sin embargo, trabajar en Canadá no implica únicamente conseguir una oferta de empleo. En profesiones reguladas, como enfermería o farmacia, los titulados extranjeros deben acreditar sus estudios y obtener la autorización correspondiente para ejercer.

Los requisitos dependen de cada provincia y el proceso de homologación puede prolongarse durante meses o incluso años. Además, algunas zonas rurales, remotas o del norte del país ofrecen incentivos económicos para atraer profesionales.

Estos complementos pueden alcanzar los 15.000 o 20.000 dólares canadienses adicionales al año en determinados puestos.

El Gobierno también destaca otras ventajas para los inmigrantes, como el acceso a servicios de apoyo para facilitar su llegada e integración, educación y formación, además de comunidades multiculturales.

Pedro Sánchez.

No obstante, los salarios deben analizarse junto al coste de vida. Ciudades como Toronto o Vancouver presentan alquileres y gastos considerablemente superiores a los de muchas ciudades españolas.

Aun así, para determinados perfiles sanitarios y sociales, la combinación de oportunidades laborales, salarios y posibilidades de inmigración convierte a Canadá en una alternativa que cada vez atrae a más profesionales extranjeros.