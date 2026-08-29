Santos, 27 años, paga 1.070 € de alquiler en Berlín: "Viví en un piso de 35 m² en Madrid, ahora he encontrado mi piso perfecto"

Las claves

Las claves Generado con IA Santos Peralta, creador de contenido español de 27 años, paga 1.070 euros al mes por su piso en Berlín, tras años de mudanzas por Europa. Su recorrido comenzó en Madrid, donde vivió en un estudio de 35 m², pasó por varios pisos compartidos y finalmente se estableció en Berlín. Valora especialmente la cocina independiente, el amplio pasillo y el balcón de su dormitorio, considerado "la joya de la corona" de su vivienda. Consiguió amueblar buena parte del piso por solo 800 euros y afirma haber encontrado por fin su "piso perfecto" tras seis años y medio viviendo fuera de casa.

Santos Peralta, conocido en redes como Dumas, ha encontrado en Berlín el piso que llevaba años buscando. El creador de contenido español, de 27 años, paga 1.070 euros al mes por una vivienda que, después de seis años y medio de mudanzas por distintas ciudades europeas, considera finalmente su "piso perfecto".

Su recorrido comenzó en Madrid, donde vivió en un estudio de 35 metros cuadrados tras independizarse de sus padres. Después compartió piso en varias ocasiones, se trasladó a las afueras de la capital y terminó dando el salto al extranjero.

En Ámsterdam encontró un "pisazo" en el que apenas permaneció cuatro meses antes de trasladarse a Berlín. "Desde que me independicé he pasado por todo tipo de pisos. El primero fue uno de 35 m² en el centro de Madrid, de ahí compartí piso varias veces, después me fui a uno a las afueras de la ciudad", explica.

En Berlín también tuvo que volver a empezar: "Encontré un piso bonito pero se me quedaba corto de espacio". Ahora la situación es diferente.

Santos asegura que, aunque en cada vivienda anterior había conseguido crear su propia zona de confort, siempre terminaba echando algo en falta: "Seis años y medio desde que me independicé y salía de casa de mis padres, puedo deciros que he encontrado mi piso perfecto".

Jóvenes españoles viviendo en el extranjero

El nuevo apartamento tiene el tamaño que considera adecuado para vivir solo y todavía se encuentra en una primera fase de decoración. "El piso tiene muchísimo potencial. Tengo el espacio suficiente para mí, el espacio perfecto para una persona, ni más ni menos", señala.

Entre sus elementos favoritos está la cocina independiente, una característica especialmente valorada después de años viviendo en pisos con espacios abiertos. "Para mí esto es oro", asegura. El creador rechaza las viviendas modernas de estilo loft porque, a su juicio, una cocina integrada provoca que los olores lleguen al salón.

También destaca la amplitud de la entrada y el largo pasillo, además de un baño con una distribución poco habitual y bañera, algo a lo que todavía no termina de acostumbrarse.

El salón es otro de los grandes cambios. "Por fin tengo salón después de muchos años sin tener un salón en condiciones", explica.

Además, consiguió amueblar buena parte de la vivienda por solo 800 euros gracias al antiguo inquilino. Entre los muebles adquiridos destaca una mesa artesanal por la que pagó 50 euros y cuyo valor estima en más de 800.

La habitación será, según Dumas, el lugar donde pasará la mayor parte del tiempo: "Mi cueva, la zona donde pasaré el 80% del tiempo en este piso". Sin embargo, su rincón favorito está fuera.

El balcón de su dormitorio es para él "la joya de la corona" de la vivienda. Allí ya ha colocado una mesa, una silla y una sombrilla para desayunar cuando hace buen tiempo. "Es una pasada tener esto en Berlín", reconoce.

Después de años de mudanzas, Santos parece haber encontrado por fin un lugar en el que quedarse. Aunque, como él mismo admite, "cada año es una locura".