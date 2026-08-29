Christopher, propietario de 5 pisos en alquiler: "Alquilo 4 habitaciones a 1.600 €, si fuese el piso entero serían 1.200 €"

Las claves

Las claves Generado con IA Christopher, propietario de cinco pisos, alquila sus viviendas por habitaciones, logrando así un 35-40% más de beneficio respecto al alquiler completo. Alquilar por habitaciones implica más rentabilidad, pero también incrementa los problemas de gestión y convivencia entre los inquilinos. El precio medio de una habitación en España ronda los 425 euros, con grandes diferencias entre ciudades; Barcelona lidera con 600 euros de media. La demanda de alquiler por habitaciones crece, siendo una opción elegida principalmente por jóvenes trabajadores y personas que no pueden asumir el coste de un piso entero.

El mercado del alquiler atraviesa uno de sus momentos más tensionados en España. Los precios de la vivienda completa continúan al alza mientras cada vez más propietarios optan por una fórmula que permite elevar los ingresos: dividir los inmuebles y alquilarlos por habitaciones.

Es el modelo que ha adoptado Christopher, propietario de cinco pisos y gestor de otros inmuebles a través de su empresa. Su estrategia está reflejada en uno de sus pisos, donde ha transformado tres habitaciones en cuatro.

"A una media de unos 400 euros por habitación son unos 1.600 euros de renta", explicaba en Espejo Público. "Alquilar el piso entero me costaría alrededor de unos 1.200 euros". De ese modo, la diferencia entre ambas modalidades alcanza así los 400 euros mensuales. Para el arrendador, alquilar por habitaciones es más rentable pero también más problemático.

Alquilar por habitaciones en España

Christopher asegura que todos los pisos que gestiona mediante su empresa se destinan al alquiler por habitaciones. "A título personal tengo 5 pisos míos de estas características y además gestiono otros. Con mi empresa gestiono pisos de terceros y todos son alquilados por habitaciones", señaló.

La rentabilidad, sin embargo, tiene un coste en forma de mayor gestión. "Saco más beneficio pero son cuatro veces más problemas", reconoce. El propietario explica que debe atender las quejas de los inquilinos, estar pendiente de la convivencia y realizar rotaciones.

"Al final el beneficio es de un 35-40% más, pero hay días que el trabajo es prácticamente cuatro, cinco o seis veces más", afirma. El fenómeno se produce en un contexto de fuerte presión sobre el mercado residencial.

El alquiler de vivienda completa ha alcanzado un máximo histórico de 15,3 euros por metro cuadrado al mes, un 6,8% más que un año antes. Mientras tanto, el precio medio de una habitación se sitúa en torno a los 425 euros mensuales, aunque existen grandes diferencias entre ciudades.

Barcelona alcanza los 600 euros de media, Madrid y Palma los 550 y San Sebastián los 500 euros. La oferta de habitaciones también ha crecido, un 12% interanual, al mismo tiempo que aumenta el interés de los inquilinos por esta modalidad.

Para Christopher, la raíz del problema está en otro punto: "El problema se solucionaría si hubiese la cantidad de pisos suficientes para la demanda que hay en el mercado".

El propietario defiende que los inversores particulares contribuyen precisamente a incrementar esa oferta. "Nosotros como inversores particulares lo que hacemos es meter más oferta en el mercado", sostiene, reivindicando el esfuerzo económico necesario para adquirir y reformar los inmuebles.

Uno de esos pisos tuvo un costo alrededor de 240.000 euros y fue comprado específicamente para alquilarlo por habitaciones. La reforma reduce los espacios privados a menos de 10 metros cuadrados y concentra las zonas comunes en la cocina y el baño.

"Hoy en día con los precios tan altos y las hipotecas tan altas que salen, si alquilas un piso entero pierdes dinero", asegura.

La rentabilidad explica parte del movimiento: el alquiler por habitaciones ofrece una rentabilidad bruta media estimada del 7,6%, frente al 5,9% de una vivienda completa. Para Christopher, además, existe una dimensión social.

Según explica, sus inquilinos son principalmente jóvenes trabajadores, personas que llegan de otros países o jóvenes que buscan independizarse y no pueden asumir el coste de un piso completo.