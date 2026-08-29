Carmelo, hostelero: "Mis 3 camareros cobran 1.400€ por 8 horas y me cuestan 450€ a la Seguridad Social"

Las claves

Las claves Generado con IA Carmelo Rojas, hostelero con 46 años de experiencia, declara que paga a sus camareros 1.400 euros por 8 horas diarias y 456 euros mensuales a la Seguridad Social por cada uno. El propietario asegura que todos sus empleados están dados de alta y no realiza pagos en negro, criticando a quienes sí lo hacen en el sector hostelero. Los gastos fijos del bar ascienden a 24.000 euros mensuales, impulsados por el aumento del coste de productos y suministros. A pesar de la situación económica, Carmelo solo ha subido un euro el precio del menú y afirma que no tiene vacaciones ni días libres para mantener el negocio y su plantilla.

Los abusos laborales, los sueldos precarios y las jornadas interminables son denuncias recurrentes en la hostelería que los trabajadores del sector han manifestado en numerosas ocasiones.

A este malestar se sumó Carmelo Rojas, un veterano con 46 años en el sector que gestiona su local con solo tres empleados, el máximo que su presupuesto le permite.

En el año 2022, en una entrevista con Equipo de Investigación, el hostelero defendió la transparencia de su negocio: a pesar del encarecimiento de los suministros, los productos y la plantilla, en su establecimiento no se realiza ningún pago en B.

"Hay muchos que se aprovechan"

El hostelero comentó que sus camareros tienen "un sueldo de 1.400 euros por una jornada de 8 horas". En promedio, el salario medio de un camarero en España gira en torno a los 1.300 o 1.500 euros brutos mensuales en 14 pagas.

No obstante, Rojas recalcó que "mis tres camareros están dados de alta, como nos manda la ley". Con esto agregó que cada uno de estos trabajadores le supone un gasto de "456 euros" a la Seguridad Social.

Cabe acotar que en todas las empresas en España, cuando se da de alta a un trabajador, es preciso abonar mensualmente una cantidad a la Seguridad Social por dicho empleado.

Con esta aportación se financia el sistema de protección social que cubre prestaciones como, por ejemplo, la jubilación, la incapacidad temporal, el desempleo, la formación para el empleo y la atención sanitaria del trabajador, entre otras.

En vista de esto, muchos empleadores buscan ahorrarse dicho gasto. Por esto, el hostelero recalcó que "aquí no se paga en negro nada y hay mucha gente de empresarios u hosteleros que se aprovechan de eso".

"Para evitar eso están las inspecciones, que saquen más inspectores, el que esté y que pueda que no cierre y el que no que cierre y se vaya a su casa", sentenció el hostelero en tono crítico.

Los gastos del bar de Carmelo Rojas

Los gastos fijos del establecimiento del hostelero alcanzan los 24.000 euros al mes, una cifra que ha ido en aumento con el encarecimiento de los productos y el suministro eléctrico.

No obstante, a pesar de ello y de encontrarse en una situación en la que solo puede permitirse tres camareros, el hostelero solo subió un euro el precio del menú del día.

"No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio para que podamos vivir las cuatro familias", concluyó con honestidad Rojas.