Estas son las comunidades que defienden la pizza con piña en España

Aunque para algunos es poco menos que un crimen gastronómico, en Telepizza los datos demuestran que la Pizza Hawaiana tiene auténticos fans.

Las claves

Las claves Generado con IA Soria y Ávila, en Castilla y León, son las provincias españolas donde más se pide pizza con piña, según datos de Telepizza. Pontevedra, en Galicia, también destaca como una de las provincias con mayor afición por la Pizza Hawaiana. La pizza con piña, conocida como Pizza Hawaiana, fue creada en 1962 en Canadá por Sam Panopoulos, inspirándose en la cocina china y la fiebre tiki de la época. El análisis se basa en el porcentaje de pedidos de Pizza Hawaiana respecto al total de pizzas vendidas en cada provincia.

En España hay debates gastronómicos que dividen sobremesas, grupos de WhatsApp y hasta familias enteras: que si tortilla con o sin cebolla, que si primero van los cereales o la leche... Pero hay uno que juega en otra liga (y que traspasa fronteras): ¿pizza con piña, sí o no?

Aunque para algunos es poco menos que un crimen gastronómico, en Telepizza los datos demuestran que la Pizza Hawaiana tiene auténticos fans. Y hay tres provincias que destacan claramente sobre el resto, concentrando un mayor porcentaje de pedidos de esta receta sobre el total de pizzas vendidas en sus respectivas zonas. *

En Castilla y León, dos provincias se coronan como territorio fan de la Pizza Hawaiana. Soria lidera el ranking siendo la que más pide esta receta del país, seguida de cerca por Ávila. Parece que allí la piña tiene un sitio reservado en la mesa.

Aunque el amor por esta combinación dulce y salada también llega a Galicia. En concreto, Pontevedra se sitúa entre las provincias que más valoran ese toque tropical que, para muchos, convierte cada porción en un pequeño viaje a Hawái.

La historia de esta polémica receta se remonta a 1962, cuando Sam Panopoulos, un inmigrante griego afincado en Canadá decidió añadir piña en conserva a una pizza en su restaurante, el Satellite Restaurant de Chatham, Ontario. La inspiración, según explicó a la revista Atlas Obscura, llegó de su interés por los contrastes dulce-salado de la cocina china y de la popular “fiebre tiki” de la época.

Más de seis décadas después, la discusión sigue viva. Para unos, una combinación imposible; para otros, una elección sin complejos. Lo que está claro es que los amantes de la Pizza Hawaiana de Telepizza son muchos… y no se esconden.

*El análisis se ha realizado en términos porcentuales, teniendo en cuenta el peso que la Pizza Hawaiana tiene sobre el total de pedidos de cada provincia. Así, se identifica dónde esta receta cuenta con una mayor comunidad de seguidores, más allá del volumen global de ventas.