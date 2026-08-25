Muere Dolly Parton, hoy en directo | Última hora del fallecimiento a los 80 años de la estrella de la música country

Los problemas de salud de Dolly Parton comenzaron a preocupar públicamente en otoño de 2025. La cantante tuvo que cancelar una residencia de seis conciertos prevista para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas, que suponía su regreso a los escenarios.

Parton explicó entonces que estaba atravesando "algunos problemas de salud" y que sus médicos le habían recomendado someterse a varios procedimientos. También señaló que no tendría tiempo suficiente para recuperarse y preparar el espectáculo como quería.

La preocupación aumentó semanas después, cuando anunció que tampoco asistiría a los Governors Awards de la Academia de Hollywood para recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt.