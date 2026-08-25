Muere Dolly Parton, hoy en directo | Última hora del fallecimiento a los 80 años de la estrella de la música country
La estrella de la música country, Dolly Parton, ha fallecido este martes a los 80 años.
Por el momento, no se conoce la causa de su fallecimiento, aunque la artista había hablado recientemente de los problemas de salud que estaba atravesando.
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Muere Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años
La legendaria estrella de la música country Dolly Parton, voz de himnos como Jolene o I Will Always Love You, ha fallecido este martes a los 80 años, según ha informado su sobrino Brian Seaver en su cuenta de Instagram.
"Había imaginado la pesadumbre de este momento, pero no lo he sentido de verdad hasta ahora", dijo el familiar de Parton. "Es un honor. Un honor que se mezcla con un absoluto orgullo y una profunda tristeza".
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Dolly Parton ya había cancelado conciertos y apariciones públicas por sus problemas de salud
Los problemas de salud de Dolly Parton comenzaron a preocupar públicamente en otoño de 2025. La cantante tuvo que cancelar una residencia de seis conciertos prevista para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas, que suponía su regreso a los escenarios.
Parton explicó entonces que estaba atravesando "algunos problemas de salud" y que sus médicos le habían recomendado someterse a varios procedimientos. También señaló que no tendría tiempo suficiente para recuperarse y preparar el espectáculo como quería.
La preocupación aumentó semanas después, cuando anunció que tampoco asistiría a los Governors Awards de la Academia de Hollywood para recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt.
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El orbituario oficial de Dolly Parton: "Será recordada para siempre como una inspiración"
Según el obituario oficial publicado por la familia: "Una vida de pedrería que brilló con tanta intensidad como para que el mundo entero pudiera verla, Dolly será recordada para siempre como una inspiración, no solo por su música atemporal y su prolífica trayectoria como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad, que hicieron que todos nos sintiéramos parte de su familia.
El legado de Dolly Parton es uno de amor, compasión y resiliencia. A lo largo de una carrera de siete décadas, inspiró a varias generaciones de artistas y seguidores con su música y su compromiso inquebrantable por hacer del mundo un lugar mejor. Sus canciones seguirán llegando a personas de todas las edades y su labor filantrópica tendrá un impacto duradero".
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¿Cuándo fue el último concierto de Dolly Parton?
Dolly Parton ofreció su última gira internacional completa, el Pure & Simple Tour, a finales de 2016, tras la cual decidió alejarse de los recorridos de larga duración para cuidar su salud y evitar el desgaste físico de los viajes.
Desde entonces, la artista limitó sus presentaciones en directo únicamente a eventos especiales, espectáculos televisados y breves actuaciones puntuales, entre las que destacaron su recordado show en el descanso del partido de la NFL en Texas a finales de 2023 y un íntimo concierto benéfico en Knoxville, Tennessee, en mayo de 2024.
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¿Cómo fue la trayectoria de Dolly Parton?
Dolly Parton construyó una trayectoria legendaria que comenzó en las humildes Montañas Smoky de Tennessee, cantando en la radio desde niña antes de mudarse a Nashville para triunfar en la música country.
Durante los años 70 y 80 se consolidó como una súper estrella internacional tras componer e interpretar clásicos eternos como Jolene e I Will Always Love You, dando además un salto brillante al cine con películas como 9 to 5 y fundando el parque temático Dollywood.
A lo largo de más de seis décadas, mantuvo su estatus de icono global explorando géneros como el bluegrass, acumulando premios como su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll y transformando millones de vidas gracias a sus masivas iniciativas filantrópicas.
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¿De qué ha muerto Dolly Parton?
En los comunicados emitidos por su entorno y familia tras confirmarse la noticia, no se ha detallado la causa exacta de su muerte.
Se sabía que en los meses previos había estado atravesando diversos problemas de salud, incluyendo cálculos renales, infecciones, deshidratación y un fuerte desgaste físico por el cual tuvo que suspender conciertos y apariciones públicas, pero su familia no ha especificado el motivo oficial de su deceso.
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Dolly Parton reconoció sus problemas de salud en una entrevista días antes de su fallecimiento: "Sigo recuperándome"
Dolly Parton habló el pasado 21 de agosto sobre los problemas de salud que atravesaba, apenas unos días antes de su fallecimiento a los 80 años. La cantante reconoció que estaba pasando por "momentos difíciles con mi salud" y que había descuidado algunas cuestiones médicas mientras cuidaba de su marido, Carl Dean, fallecido en marzo de 2025.
También explicó que sus médicos le habían recomendado no viajar después de sufrir episodios de mareos y deshidratación. Pese a su estado, Parton aseguró que continuaba trabajando y preparando nuevos proyectos. Entre ellos se encontraban un museo dedicado a su vida en Nashville, un hotel y nuevas experiencias musicales mediante actuaciones con avatares.
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¿Por qué era famosa Dolly Parton?
Dolly Parton alcanzó la fama mundial por su talento descomunal como cantautora de música country y pop, creando clásicos universales como Jolene, Coat of Many Colors e I Will Always Love You.
Su impacto trascendió la música al consolidarse como una exitosa actriz de cine en películas como 9 to 5, además de ser una visionaria empresaria al fundar el parque temático Dollywood.
Complementó su carrera con una imagen extravagante de pelucas rubias y vestuario vistoso, acompañada siempre por un sentido del humor único y una enorme cercanía. También tuvo gran impacto su labor filantrópica a través de la Imagination Library, donando millones de libros a niños de todo el mundo.
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¿Cuál era la situación de salud de Dolly Parton?
Antes de su fallecimiento a los 80 años, Dolly Parton atravesaba un periodo de recuperación tras enfrentar complicaciones médicas como cálculos renales e infecciones, además de un agotamiento físico y emocional.
Ella misma explicó que descuidó su propia salud para dedicarse al cuidado de su esposo, Carl Dean, quien falleció en marzo de 2025.
Por recomendación médica y para priorizar su bienestar, decidió suspender temporalmente sus conciertos programados en Las Vegas.
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¿De qué ha muerto Dolly Parton?
El fallecimiento de Dolly Parton ha sido confirmado por su familia hoy a los 80 años de edad.
En los primeros comunicados difundidos tras la noticia, su familia no reveló la causa oficial de su muerte.
Durante el año transcurrido previa a su fallecimiento, la artista había atravesado diversos problemas de salud que la llevaron a cancelar varias de sus presentaciones y conciertos.
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¿Quién es Dolly Parton?
Dolly Parton es una cantautora, actriz y empresaria estadounidense, considerada una de las figuras más influyentes e icónicas de la música country.
Nacida en Tennessee en 1946, con una carrera de más de cinco décadas, ha vendido más de 100 millones de discos y compuesto éxitos universales como Jolene, Coat of Many Colors e I Will Always Love You.
Además de su faceta musical, protagonizó películas como 9 to 5 y construyó un imperio de entretenimiento con su parque temático Dollywood. Reconocida por su potente voz, su característico estilo vistoso y su labor filantrópica, es una figura admirada mundialmente.
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Muere Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años
La legendaria estrella de la música country Dolly Parton ha fallecido este martes a los 80 años, según ha informado su familia en un comunicado.