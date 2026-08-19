Paula, 23 años: "He durado un día en el trabajo. No voy a quedarme en un sitio donde no me gusta ni amargarme"

Las claves

Las claves Generado con IA Paula, una joven de 23 años, decidió dejar su trabajo tras solo un día porque no se sentía cómoda con las condiciones y el ambiente. La joven compartió su experiencia en redes sociales, explicando que la decisión fue voluntaria y que priorizó su bienestar emocional sobre mantener el empleo. Uno de los factores determinantes fue el horario: 40 horas semanales de lunes a sábado, algo que Paula no estaba dispuesta a aceptar si el puesto no le satisfacía. El caso de Paula reabre el debate sobre la importancia de valorar las condiciones laborales y el bienestar personal, especialmente entre los jóvenes que buscan su primer empleo.

Encontrar un empleo puede convertirse en un proceso largo, especialmente para quienes buscan su primera oportunidad laboral. Sin embargo, conseguir finalmente un puesto no siempre significa que las condiciones o el ambiente cumplen las expectativas.

Paula, una joven de 23 años, ha contado en redes sociales que decidió abandonar un trabajo después de completar únicamente su primera jornada.

La joven ha explicado su experiencia a través de su cuenta @paula.lap, donde asegura que la decisión fue completamente voluntaria y que nadie la despidió.

Su relato ha abierto un debate sobre hasta qué punto merece la pena mantener un empleo cuando las primeras sensaciones son negativas.

"Hermanas, he durado un día en el trabajo. He durado un día en el trabajo por voluntad propia. A mí nadie me ha echado de ningún lado" explica Paula.

La experiencia en el trabajo

La joven reconoce que llegar a esta situación no fue sencillo después del tiempo que había dedicado a buscar empleo. Según explica, sintió una mezcla de emociones al conseguir finalmente un puesto y descubrir, al mismo tiempo, que no se sentía cómoda con lo que iba a hacer.

"Os prometo que sentí una mezcla de emociones en plan, de estar tanto tiempo buscando trabajo, por fin tienes el trabajo y cuando te dan el trabajo ves que no te gusta", relata.

En ese momento tuvo que decidir entre continuar en el puesto o volver a empezar su búsqueda. Paula asegura que eligió la segunda opción y defiende que no considera negativo tener que empezar de nuevo.

"¿Me quedo aquí pasándolo mal o empiezo otra vez de cero? Cariño, el claro ejemplo de que empiezo desde cero las veces que haga falta", afirma.

Durante su primera jornada, las explicaciones sobre las funciones y la dinámica del puesto terminaron de convencerla. Mientras recibía información sobre el trabajo, comenzó a pensar que no quería continuar allí.

Uno de los aspectos que más le preocupó fue el horario. Paula asegura que se trataba de un puesto de 40 horas semanales, de lunes a sábado, unas condiciones que no estaba dispuesta a mantener si el trabajo no le gustaba.

"¿Me voy a tener que quedar aquí en un puesto de lunes a sábado con trato de 40 horas en un sitio que no me gusta?", plantea. La joven también reconoce que su experiencia laboral todavía es limitada.

"Tengo 23 años, de trabajo bien poquito todavía", explica, aunque considera que precisamente su edad le permite tomar la decisión de buscar otra alternativa. "¿Me voy a tener que quedar en un sitio donde no me gusta, me estoy amargando cuando no tengo ninguna obligación?".

La situación llegó a afectar emocionalmente hasta el punto de levantarse llorando al día siguiente. "Estoy yendo a un sitio donde no quiero ir", recuerda que pensó antes de tomar la decisión definitiva.

Finalmente, Paula decidió abandonar el empleo después de esa primera jornada. Su caso plantea un debate cada vez más presente entre los jóvenes: encontrar empleo es importante, pero también lo es valorar las condiciones, el ambiente y el impacto que tiene sobre su bienestar personal.