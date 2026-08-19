Alfonso, funcionario de la Seguridad Social: "Un despido no te garantiza la jubilación anticipada involuntaria"

Las claves

Las claves Generado con IA Un despido por sí solo no garantiza acceder a la jubilación anticipada involuntaria, según explica un funcionario de la Seguridad Social. La Ley exige cumplir cinco requisitos, entre ellos haber sido despedido por causas objetivas, colectivas o por resolución judicial. Es imprescindible acreditar el cobro de la indemnización por despido mediante un documento bancario o haber reclamado judicialmente si no se ha recibido. Para acceder a la prejubilación involuntaria se requiere tener hasta cuatro años menos que la edad ordinaria de jubilación, al menos 33 años cotizados y estar inscrito como demandante de empleo durante seis meses previos.

¿Qué hace falta para prejubilarse de forma involuntaria? La mayoría cree que basta con ser despedido a una edad avanzada, pero la realidad es que la Ley General de la Seguridad Social exige cumplir con 5 requisitos para poder acogerse a esta fórmula.

Así lo confirma Alfonso Muñoz, funcionario de la propia Seguridad Social y creador de contenido en YouTube. Lo deja claro en uno de sus últimos vídeos: "Que te hayan despedido no significa que automáticamente tengas derecho a la jubilación anticipada involuntaria".

"Lo que importa es la causa concreta por la que terminó nuestra relación laboral", asegura. Y es que uno de los requisitos es haber sido parte de un despido colectivo o por causas objetivas, o mediante una resolución judicial que finalice el contrato.

También contempla la muerte, jubilación o incapacidad del empresario que daba trabajo al empleado, así como cualquier fuerza mayor que imposibilite de forma definitiva el trabajo.

Incluso, la Ley recoge que se extinga el contrato por voluntad del trabajador por cambio de residencia, modificación de las condiciones laborales, incumplimiento contractual de la empresa o por violencia sexual o de género.

Pero para Alfonso, el requisito que más se pasa por alto es el de la indemnización por el despido. Para la Seguridad Social, debes acreditar que la has cobrado mediante un documento de transferencia bancaria o similar.

Si no la has recibido, debes demostrar que has interpuesto una demanda judicial para reclamarla o, en su defecto, impugnar el despido. "No basta con tener derecho a cobrar la indemnización, hay que acreditar que se ha percibido", expone Alfonso.

¿A qué edad puedes prejubilarte involuntariamente?

Tal como recoge el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social, debes tener cumplida la edad inferior a cuatro años respecto a tu edad ordinaria de jubilación. Además, debes acreditar una cotización efectiva de al menos 33 años.

Aunque en el recuento no puedas tener en cuenta la parte proporcional a las pagas extra, sí puedes computar el servicio militar obligatorio, una prestación social sustitutoria o el servicio social femenino.

Eso sí, la suma de todo como máximo te contará un año de cotización.

El quinto y último requisito para pedir la jubilación anticipada involuntaria es estar inscrito como demandante de empleo durante, al menos, los seis meses anteriores a la solicitud de la pensión.

¿Si vuelves a trabajar pierdes la prejubilación involuntaria?

Si cumplías todos los requisitos en el momento del despido original, dependerá de cómo termine tu nueva relación laboral. En conclusión, si decides abandonar el nuevo empleo, perderás el derecho a la prejubilación involuntaria.

Sin embargo, la mantendrás si tu contrato finaliza por causas ajenas a ti. No obstante, deberás volver a inscribirte previamente como demandante de empleo.