Teresa Castillo es pluriempleada y no puede irse de vacaciones: "El verano es una época de desigualdad"

Las claves

Las claves Generado con IA El 30% de los hogares españoles decide no irse de vacaciones en 2026 por el aumento de costes, según la OCU. Teresa Castillo, pluriempleada, denuncia que la precariedad y los bajos salarios impiden a muchos disfrutar del verano. El 40% de los españoles no ha planeado ningún viaje este verano por motivos económicos, evidenciando la desigualdad. El 90% de los españoles está preocupado por el incremento de los precios durante el verano, la cifra más alta de Europa.

El coste de irse de vacaciones en España ha tenido una importante subida. Según los datos de un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el aumento generalizado de los costes de las vacaciones ha provocado que el 30% de los hogares decida no ir de viaje este 2026.

Así, el presupuesto medio de los españoles para sus vacaciones estivales se sitúa en 1.389 euros por persona, un incremento del 3,6% respecto al año pasado. Esta subida ha hecho que el 78% de los españoles afirme que han tenido que reajustar sus hábitos vacacionales.

De esta manera, Teresa Castillo, una mujer pluriempleada, habló en laSexta Xplica sobre esta situación recalcando que las vacaciones se han convertido en un indicador de la "precariedad" en España alegando que "no dan los números".

No hay verano para todos

"No dan los números, yo hace cinco o seis años que no me he ido de vacaciones", comenzó sentenciando la pluriempleada. La trabajadora no dudó en exponer que no solo se enfrentan a "trabajos precarios" sino también a "trabajos a tiempo parcial".

"Son varios trabajos que tienes que hacer para llegar a fin de mes, la precariedad no coge vacaciones", comentó rotunda Castillo. La pluriempleada explicó que al final esta 'precariedad' viene definida por "bajos salarios y una temporalidad muy alta".

Además de esto, acotó que existen otros dos mundos paralelos en el verano: aquellos que se quedan desempleados y los que solo trabajan estos meses en los que el resto de España está de vacaciones.

En el caso de Castillo, es más complejo porque "la gente que cuidamos a mayores dependientes tampoco podemos coger vacaciones porque ¿quién se queda con las personas dependientes?".

Según el informe de la OCU, hasta el 40% de los españoles no ha planeado ningún viaje este verano porque no puede permitírselo económicamente, un porcentaje que pone de manifiesto lo expresado por Castillo: "El verano es una época de desigualdad, es cuando más expuestos estamos las personas precarias a sentir esa desigualdad", expresó.

Incluso, a modo de broma, la pluriempleada llevó al programa de laSexta Xplica un imán hecho por ella que leía 'Recuerdo de mi casa': "Todo el mundo trae imanes de los sitios súper chulos a los que se van de vacaciones, y yo te he traído un imán que he hecho yo misma de un sitio al que voy a ir de vacaciones".

"Recuerdo de mi casa donde voy a pasar mis vacaciones", recalcó Castillo con tono burlón, pero dejando ver a través del humor una realidad de desigualdad.

Así, los largos viajes del verano parecen una tendencia que va en bajada entre los españoles, tanto es así que el 90% manifestó estar preocupado por el incremento de costes en esta época del año, el mayor porcentaje entre los países europeos estudiados por Allianz.