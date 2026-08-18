Ya ha entrado en vigor: los trabajadores tienen derecho a un 1 día y medio de descanso ininterrumpido a la semana

Las claves

Las claves Generado con IA El Estatuto de los Trabajadores garantiza un mínimo de un día y medio de descanso ininterrumpido a la semana, equivalente a 36 horas consecutivas. Este periodo de descanso puede acumularse en un máximo de 14 días, permitiendo, por ejemplo, trabajar 11 días seguidos y descansar 3 consecutivos. Los menores de 18 años tienen derecho a dos días consecutivos de descanso semanal, sin posibilidad de acumulación como los adultos. El incumplimiento del descanso semanal mínimo se considera una infracción grave y puede ser sancionado según la normativa laboral.

El descanso semanal es uno de los derechos básicos de cualquier trabajador por cuenta ajena en España. Aunque los horarios pueden variar considerablemente entre sectores y empresas, existe un mínimo que debe respetarse y que afecta a la organización de los turnos y cuadrantes laborales.

El Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece en su artículo 37.1 que los trabajadores tienen derecho a un descanso semanal mínimo de un día y medio ininterrumpido.

Esto equivale a 36 horas consecutivas de descanso por cada semana de trabajo. La norma señala además que, como regla general, este periodo debe comprender la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo.

Sin embargo, la distribución puede adaptarse a las características de cada actividad y a lo establecido en los convenios colectivos.

Una de las cuestiones más relevantes es que este descanso semanal no tiene por qué disfrutarse necesariamente todas las semanas de forma aislada. La legislación permite acumularlo por periodos de hasta 14 días.

Derecho al descanso de los trabajadores

Esto significa que, en determinadas organizaciones del tiempo de trabajo, un empleado podría trabajar hasta 11 días consecutivos y disfrutar posteriormente de tres días seguidos de descanso, siempre que se respete el mínimo legal acumulado correspondiente a dos semanas.

Este descanso debe coordinarse además con el descanso diario entre jornadas. El artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que deben transcurrir, como regla general, al menos 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente.

La garantía afecta a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores, independientemente de que tengan un contrato indefinido, temporal, a tiempo completo o parcial.

No obstante, el mínimo legal puede ser mejorado mediante los convenios colectivos. De hecho, numerosos convenios establecen dos días completos de descanso semanal, por lo que el trabajador debe consultar la regulación aplicable a su sector o empresa.

En el caso de los menores de 18 años, la protección es todavía mayor: tienen derecho a un descanso semanal mínimo de dos días consecutivos, que no puede acumularse de la misma manera.

La obligación de garantizar estos periodos de descanso también afecta directamente a la planificación empresarial. Sectores como la hostelería, el comercio, la industria o determinadas actividades sanitarias requieren cuadrantes específicos para mantener la actividad sin vulnerar los derechos laborales.

El incumplimiento del descanso semanal puede constituir una infracción grave en materia laboral, con las correspondientes sanciones previstas en la normativa.

Por tanto, el día y medio de descanso semanal constituye un mínimo legal, no una recomendación. Si el convenio colectivo establece una mejora, será ese régimen más favorable el que deba aplicarse.