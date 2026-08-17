Nazaret, ganadera en un pueblo de España: "La Unión Europea ha arruinado el campo, todo ha sido una trampa"

Las claves

Las claves Generado con IA Nazaret Martín, ganadera española, critica duramente la Unión Europea y pide que España abandone el bloque comunitario. Denuncia que las políticas europeas perjudican especialmente al sector primario y ponen en peligro la economía de las familias rurales. Atribuye la despoblación rural y el deterioro del campo español a las decisiones de la UE, y afirma que la situación es similar en otros países europeos. Propone que España se una a Mercosur en vez de la Unión Europea, defendiendo acuerdos comerciales sin cesión de soberanía.

El hartazgo del campo vuelve a hacerse notar en las redes sociales. Un vídeo de la ganadera española Nazaret Martín se ha viralizado por su contundente crítica a la Unión Europea.

Nazaret defiende abiertamente que España abandone el bloque comunitario y pone voz al malestar de muchos trabajadores del mundo rural: "Si España forma parte de la Unión Europea y la Unión Europea hace cosas que perjudican a España, me voy a quejar, porque me perjudican a mí".

Su mensaje conecta con una sensación cada vez más extendida en el campo: el abandono de las zonas rurales, el deterioro de las economías familiares y la pérdida de población que sufren muchos territorios.

"Perjudican sobre todo al sector primario, que es a lo que nos dedicamos la gente del campo, y a unas economías familiares que estamos en peligro de extinción", añade, dejando claro su descontento con la intervención europea.

Más allá de la crítica puntual a determinadas políticas, la ganadera va un paso más allá y defiende una ruptura total con la UE. "Para mí, lo que tiene sentido es que España forme parte de Mercosur y no de la Unión Europea", sostiene, aunque reconoce que ambas organizaciones no son comparables.

A su juicio, la diferencia es clave: mientras Mercosur se limita a acuerdos comerciales, la Unión Europea "es una unión supranacional" en la que los Estados miembros "ceden su soberanía a esa entidad".

Según explica Nazaret, ese modelo ha terminado alejándose de los objetivos con los que nació el proyecto europeo. La ganadera asegura que la UE "se supone que era el origen" para mejorar las economías de los países miembros, pero considera que la realidad es muy distinta.

"Ha sido todo una trampa, un engaño y una mentira", lamenta, mostrando su incredulidad ante quienes todavía defienden el actual funcionamiento de la Unión.

En su alegato, la ganadera apela directamente al territorio. "Daros un paseo por Aragón, Extremadura o Castilla y León, y visitad los pueblos", propone, invitando a comprobar sobre el terreno las consecuencias de las políticas comunitarias.

Desde su punto de vista, el fenómeno de la despoblación tiene responsables claros: "Esa España vaciada se debe, en gran parte, a la Unión Europea, a las políticas comunitarias".

La situación, añade, no sería exclusiva de España. Nazaret menciona las protestas del campo en otros países y pone como ejemplo a Francia, donde "ha habido protestas brutales y sigue habiendo".

Sin embargo, se muestra profundamente pesimista sobre su eficacia. "¿De qué sirve ya protestar? Es que no sirve", concluye, convencida de que, mientras se sigan votando "a partidos que son europeístas", el futuro del campo solo puede ir "a peor".