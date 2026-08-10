Marcos, albañil en Bilbao: "Si no estoy haciendo nada, voy a trabajar por 50 euros, lo importante es no parar"

Las claves

Las claves Generado con IA España necesita alrededor de 700.000 trabajadores en el sector de la construcción, según el SEPE. El albañil Marcos Silva defiende aceptar trabajos pequeños para no estar parado, en contraste con quienes solo aceptan trabajos bien remunerados. El sueldo medio anual de un albañil en España es de 23.320,75 euros, aunque varía según la provincia y la demanda inmobiliaria. Los albañiles autónomos deben afrontar gastos como la cuota de autónomos, impuestos, seguro de responsabilidad civil y formación obligatoria.

El sector de la construcción es uno de los que demanda más trabajadores en España. Concretamente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) calcula que hacen falta alrededor de 700.000 empleados.

Además, la Encuesta de Población Activa (EPA) del 2025 demuestra que el número de profesionales de la construcción todavía no se ha recuperado de la crisis inmobiliaria del 2008, cuando el sector llegó a emplear a casi 2,8 millones de personas en nuestro país.

Muchos albañiles son conscientes del valor que tiene su trabajo ante la falta crónica de trabajadores, por lo que pueden elevar los precios de sus servicios. Pero Marcos Silva, albañil y creador de contenido (@constructoraecon), cree que ese no es el camino.

"Si no estoy haciendo nada, voy a trabajar por 50 euros, lo importante es no parar", explica en uno de sus últimos vídeos. En este critica las actitudes de algunos expertos en albañilería y fontanería: "¿Los que aseguran que no salen de su casa por menos de 300 euros realmente trabajan?".

"Yo pienso que es mejor ganar 50 euros que perder 10", afirma antes de matizar: "Eso no significa que vaya a trabajar todos los días por 50 euros".

¿Cuánto cobra un albañil en España?

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sueldo medio anual de un profesional de la construcción es de 23.320,75 euros. Sin embargo, esto puede depender de varios factores como la zona geográfica de las obras.

Por lo general, un albañil ganará más trabajando en una provincia con mucha demanda inmobiliaria. Madrid, Barcelona y Alicante son las tres provincias donde hay más compraventas de viviendas, tal y como reflejan los datos del INE.

¿Qué debe pagar un albañil autónomo?

Otro factor clave es la relación laboral del profesional de la construcción: si es autónomo o asalariado. En el primer caso, hay varios gastos inevitables. El primero es la cuota de autónomo, que puede ser de 80 euros al mes durante el primer año si no se supera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Si como es normal, se supera el SMI, la cuota oscilará entre los 200 y 500 euros mensuales, siempre en función de los ingresos. El segundo gasto son los impuestos como el IRPF y el IVA. El tercero es un seguro de responsabilidad civil.

Este es imprescindible ya que cubre los daños que se puedan ocasionar por accidente. Por otro lado, también son vitales varios cursos y certificaciones en Prevención de Riesgos Laborales, además de tener una Tarjeta Profesional de la Construcción.

Y en la práctica, también es necesario contratar un gestor que maneje las cuentas, declaraciones trimestrales de impuestos, etc. Finalmente, también existen gastos fijos en combustible, mantenimiento del vehículo para desplazarse y renovación de equipos de protección y herramientas.