Banco Santander ha sido galardonado como el Mejor Banco del Mundo 2026. Santander

Banco Santander ha sido galardonado como el Mejor Banco del Mundo por Euromoney en sus prestigiosos premios Awards for Excellence.

Las claves

Las claves Generado con IA Banco Santander ha sido elegido Mejor Banco del Mundo 2026 por Euromoney, destacando por su crecimiento, innovación y resultados financieros. El reconocimiento premia el aumento de clientes a 182 millones, la transformación tecnológica y un beneficio récord de 14.100 millones de euros. BBVA fue premiado por la mejor experiencia de cliente y diversidad, Revolut como mejor banco digital y CaixaBank como mejor banca privada en España. Santander también fue galardonado como mejor banco en financiación al consumo, banca minorista en Latinoamérica y banca para pymes en Europa.

Banco Santander ha sido reconocido como el Mejor Banco del Mundo en los Awards for Excellence 2026 de Euromoney, un galardón que lo sitúa como el banco más destacado del año tras alcanzar los 182 millones de clientes en todo el mundo, con el objetivo de crecer un 16,66% hasta llegar a los 210 millones en 2028.

El reconocimiento premia el desempeño global de la entidad en aspectos como los resultados financieros, la innovación tecnológica, la gestión del capital y la transformación estratégica.

Además, la entidad ha recibido otros reconocimientos que refuerzan su liderazgo internacional.

¿Cuál es el mejor banco de España en 2026? Euromoney.

¿Cuáles son los bancos más reconocidos a nivel global en 2026?

La edición de 2026 de los Awards for Excellence ha dejado un reparto de reconocimientos entre algunas de las principales entidades financieras del mundo.

● Banco Santander ha obtenido el reconocimiento de Mejor Banco del Mundo.

● BBVA fue premiado por la mejor experiencia de cliente y diversidad a nivel global.

● Revolut se ha posicionado como el mejor banco digital del mundo.

● CaixaBank se afianzó en el ámbito de la banca privada.

Entidad bancaria Máximo galardón Euromoney 2026 Especialidad o área destacada en 2026 Alcance o métrica de referencia Banco Santander Mejor Banco del Mundo Financiación al consumo. Pymes en Europa. 182 millones de clientes en 2025 BBVA Mejor banco del mundo en experiencia de cliente Diversidad e inclusión y banca de inversión DCM Presencia en España, Latinoamérica y Turquía Revolut Mejor banco digital del mundo Banca 100 % digital y cuentas multidivisa Licencia bancaria en 30 países CaixaBank Mejor Banca Privada en España Gestión discrecional de carteras y altos patrimonios 189.219 millones de euros en activos bajo gestión

¿Cómo se ha elegido el mejor banco?

Los Awards for Excellence de Euromoney analizan cada año el desempeño de cientos de entidades financieras de todo el mundo.

Para seleccionar al mejor banco, la publicación evalúa cada año los siguientes parámetros:

Resultados financieros La disciplina en la gestión del capital La implantación de plataformas tecnológicas globales La calidad del servicio al cliente La capacidad de transformación estratégica de cada entidad.

¿Por qué ha ganado Banco Santander el premio de Mejor Banco del Mundo 2026?

Euromoney explica que Banco Santander ha sido elegido por su capacidad para combinar crecimiento financiero, innovación tecnológica y una estrategia internacional capaz de generar resultados sostenidos.

Entre los principales motivos destacan:

Incrementar la base de clientes de 173 millones en 2024 a 180 millones en 2025. Aprovechar la tecnología para mejorar la experiencia del cliente y reducir los costes marginales. Alcanzar un beneficio récord por cuarto año consecutivo: 14.100 millones de euros, un 12 % más que en 2024. La entidad también ha acelerado su transformación tecnológica mediante el desarrollo de infraestructuras propias comunes desarrolladas in house que permiten a la entidad ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

¿Qué otros reconocimientos ha recibido Banco Santander?

Este no ha sido el único galardón que ha obtenido Banco Santander. En la edición de 2026 de los Awards for Excellence, la entidad también ha recibido las siguientes distinciones:

Mejor Banco del Mundo en Financiación al Consumo

Mejor Banco Minorista de Latinoamérica

Mejor Banco de Inversión de Latinoamérica

Mejor Banco para Pymes en Europa

Mejor Banco en Chile, México y Portugal

Con este reconocimiento, Banco Santander refuerza su posición como una de las entidades financieras con mayor presencia internacional, con 182 millones de clientes.

Bibliografía