Trabajador portuario con chaleco de seguridad

Trabajador portuario con chaleco de seguridad IStock

Sociedad

España necesita trabajadores en sus puertos: faltan más de 17.000 y pagan sueldos de hasta 4.000 euros al mes

Entre jubilaciones y avances tecnológicos, los puertos españoles necesitarán más profesionales técnicos y logísticos en los próximos años.

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Las claves

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España necesita incorporar entre 12.000 y 17.000 trabajadores en sus puertos en los próximos cinco años debido al relevo generacional y la transformación del sector.

La digitalización, automatización y transición energética han elevado la demanda de perfiles técnicos y logísticos altamente especializados.

Los salarios base en los puertos oscilan entre 1.000 y 1.800 euros mensuales, pero los complementos y turnicidad pueden elevarlos hasta 4.000 euros al mes.

Se buscan especialmente ingenieros navales, civiles, industriales y especialistas en automatización, electrificación y análisis de datos aplicados a la logística portuaria.

Los puertos españoles se preparan para un importante relevo generacional y profesional. Durante los próximos cinco años, el sector necesitará incorporar entre 12.000 y 17.000 trabajadores.

La salida de parte de la actual plantilla por jubilación coincide, además, con la aparición de nuevas necesidades ligadas a la digitalización, la automatización y la transición energética, que están elevando la demanda de perfiles técnicos y logísticos.

Este escenario queda recogido en el informe 'El desafío del talento en los puertos españoles', elaborado por Ocean Capital Partners (OCP), que apunta a una profunda transformación del empleo portuario.

Laura Prieto, joven catalana en Noruega.

El proceso viene impulsado por la "revolución de las rutas marítimas, la reconfiguración de las cadenas logísticas y una política industrial europea más activa", lo que está obligando a los puertos a adaptarse a un entorno cada vez más tecnológico y especializado.

En este contexto, la Unión Europea está promoviendo la digitalización de la cadena logística mediante sistemas de información compartidos, lo que exige nuevas competencias en gestión de datos, coordinación de procesos y verificación de información.

Ismael, fisioterapeuta español

La especialización técnica y digital se ha convertido así en un elemento clave del sistema portuario, reforzado por la transformación de los procesos logísticos y operativos.

A ello se suma la transición energética y el sistema europeo de comercio de emisiones, que están cambiando el trabajo en los muelles, donde ganan peso el control ambiental y la eficiencia energética.

El análisis también destaca el impacto del sector de la defensa, que impulsará la actividad en la construcción, reparación y mantenimiento naval.

En este contexto, advierte de que "la brecha entre la oferta actual de talento y las necesidades reales de la industria se ha convertido en uno de los principales factores de tensión para el crecimiento del sector".

Un recolector de uvas durante las labores de vendimia.

Los perfiles más demandados son ingenieros navales, civiles e industriales, además de especialistas en automatización, electrificación y análisis de datos aplicados a la logística portuaria.

Aunque el informe no detalla retribuciones, los salarios en el sector se regulan principalmente a través del IV Acuerdo Marco de la Estiba Portuaria y convenios de las autoridades portuarias y empresas logísticas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según estas estructuras salariales, el sueldo base de un trabajador portuario suele situarse entre 1.000 y 1.800 euros brutos mensuales, dependiendo del grupo profesional.

Sin embargo, el sistema retributivo incluye numerosos complementos por turnicidad, nocturnidad, productividad, peligrosidad y trabajo en festivos.

Estos pluses pueden elevar el salario mensual habitual hasta un rango aproximado de 2.500 a 4.000 euros brutos, según carga de trabajo y puerto. En casos de alta actividad, turnos intensivos o puestos altamente especializados, algunas retribuciones pueden superar esa cifra.