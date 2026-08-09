España necesita trabajadores en sus puertos: faltan más de 17.000 y pagan sueldos de hasta 4.000 euros al mes

Las claves

Las claves Generado con IA España necesita incorporar entre 12.000 y 17.000 trabajadores en sus puertos en los próximos cinco años debido al relevo generacional y la transformación del sector. La digitalización, automatización y transición energética han elevado la demanda de perfiles técnicos y logísticos altamente especializados. Los salarios base en los puertos oscilan entre 1.000 y 1.800 euros mensuales, pero los complementos y turnicidad pueden elevarlos hasta 4.000 euros al mes. Se buscan especialmente ingenieros navales, civiles, industriales y especialistas en automatización, electrificación y análisis de datos aplicados a la logística portuaria.

Los puertos españoles se preparan para un importante relevo generacional y profesional. Durante los próximos cinco años, el sector necesitará incorporar entre 12.000 y 17.000 trabajadores.

La salida de parte de la actual plantilla por jubilación coincide, además, con la aparición de nuevas necesidades ligadas a la digitalización, la automatización y la transición energética, que están elevando la demanda de perfiles técnicos y logísticos.

Este escenario queda recogido en el informe 'El desafío del talento en los puertos españoles', elaborado por Ocean Capital Partners (OCP), que apunta a una profunda transformación del empleo portuario.

El proceso viene impulsado por la "revolución de las rutas marítimas, la reconfiguración de las cadenas logísticas y una política industrial europea más activa", lo que está obligando a los puertos a adaptarse a un entorno cada vez más tecnológico y especializado.

En este contexto, la Unión Europea está promoviendo la digitalización de la cadena logística mediante sistemas de información compartidos, lo que exige nuevas competencias en gestión de datos, coordinación de procesos y verificación de información.

La especialización técnica y digital se ha convertido así en un elemento clave del sistema portuario, reforzado por la transformación de los procesos logísticos y operativos.

A ello se suma la transición energética y el sistema europeo de comercio de emisiones, que están cambiando el trabajo en los muelles, donde ganan peso el control ambiental y la eficiencia energética.

El análisis también destaca el impacto del sector de la defensa, que impulsará la actividad en la construcción, reparación y mantenimiento naval.

En este contexto, advierte de que "la brecha entre la oferta actual de talento y las necesidades reales de la industria se ha convertido en uno de los principales factores de tensión para el crecimiento del sector".

Los perfiles más demandados son ingenieros navales, civiles e industriales, además de especialistas en automatización, electrificación y análisis de datos aplicados a la logística portuaria.

Aunque el informe no detalla retribuciones, los salarios en el sector se regulan principalmente a través del IV Acuerdo Marco de la Estiba Portuaria y convenios de las autoridades portuarias y empresas logísticas.

Según estas estructuras salariales, el sueldo base de un trabajador portuario suele situarse entre 1.000 y 1.800 euros brutos mensuales, dependiendo del grupo profesional.

Sin embargo, el sistema retributivo incluye numerosos complementos por turnicidad, nocturnidad, productividad, peligrosidad y trabajo en festivos.

Estos pluses pueden elevar el salario mensual habitual hasta un rango aproximado de 2.500 a 4.000 euros brutos, según carga de trabajo y puerto. En casos de alta actividad, turnos intensivos o puestos altamente especializados, algunas retribuciones pueden superar esa cifra.