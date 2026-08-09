España necesita 25.000 fontaneros: un trabajador puede ganar 2.400 euros al mes y un autónomo 4.500€

Las claves

Las claves Generado con IA España necesita urgentemente 25.000 fontaneros, con una empleabilidad del sector cercana al 90%. Un fontanero asalariado puede ganar entre 1.600 y 2.400 euros mensuales, mientras que un autónomo puede llegar a facturar hasta 4.500 euros al mes. El sector enfrenta un grave problema de relevo generacional, con una edad media de 44,8 años y pocos jóvenes incorporándose. La renovación de infraestructuras y nuevas normativas europeas aumentarán la demanda de profesionales cualificados en los próximos años.

El sector de la fontanería y las instalaciones técnicas necesita mano de obra de manera urgente. En concreto, y según los datos de Tecnio, al sector le sobra trabajo y le faltan manos: 25.000 profesionales. Algo que también sucede en otros trabajos como la construcción.

Por eso, el Centro de Formación Técnica Avanzada del grupo educativo thePower Education alerta de la necesidad urgente de impulsar la reconversión profesional para evitar un freno drástico en el mercado de la vivienda y la transición energética.

Una situación que se da en un momento en el que la empleabilidad del sector ronda el 90% y se avecina lo que se conoce como falta de relevo generacional.

Ingresos

¿Cuánto puede ganar un fontanero en España? Según Tecnio, hay diferencia según se trate de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena.

Así, un empleado por cuenta ajena suele cobrar entre 1.600 y 2.400 euros netos mensuales. Dicho de otra manera, entre 22.000 y 30.000 euros anuales.

Mientras que un fontanero autónomo, que cuenta con una cartera ya consolidada, puede llegar a facturar cifras que oscilan entre los 2.300 y los 4.500 euros netos mensuales.

Cifras más que interesantes ante un futuro marcado, como ya se ha dicho, por la falta de relevo generacional.

Así, la edad media de los fontaneros e instaladores en España es de 44,8 años. En concreto, más del 52% supera los 45 años, el 60% se concentra entre los 40 y los 60 años, y solo entre el 9% y el 12% tiene menos de 30 años.

Además, otro hecho a tener en cuenta es la desaparición de la figura del aprendiz de fontanero, “declarada prácticamente inviable por la Comisión de Agua de CONAIF debido a que el 40% de los profesionales son autónomos y operan como micropymes sin capacidad estructural para formar personal”, indican desde Tecnio.

Por si fuera poco, desde la Confederación Nacional de Instaladores (CNI) se apunta a la fragmentación normativa como otro de los grandes desafíos del sector.

Dicho de otra manera, sería positivo llegar a una regulación nacional única frente a las 17 normativas autonómicas actuales. “Existe una evidente brecha entre lo que las empresas demandan y los caminos profesionales que eligen los trabajadores”, afirma Antón Adanero, CEO de Tecnio Formación.

Futuro

El futuro se plantea halagüeño para el sector ya que el parque inmobiliario español está envejecido. De hecho, el 45% es anterior a 1980.

Y conviene recordar que, a partir de enero de 2028, la Unión Europea (UE) reducirá a la mitad el límite legal de plomo en el agua de consumo (de 10 a 5 microgramos por litro).

Por ejemplo, en Madrid el 10% de las viviendas aún conserva tuberías de plomo que deben ser sustituidas obligatoriamente por instaladores cualificados.

Sin olvidar que, en 2025, los daños por agua provocaron 4,6 millones de intervenciones en inmuebles, costando a las aseguradoras más de 2.035 millones de euros.

Por último, Bruselas exige la instalación de 60 millones de bombas de calor para 2030 (más del doble del parque actual). Otro ‘campo abonado’ para los fontaneros.