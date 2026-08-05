Fernando, joven español en Suiza: "Aquí gano más de 100.000 € al año y me aplican una tasa impositiva del 18%"

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando, un joven español de 24 años, trabaja en la industria farmacéutica en Suiza y gana más de 107.000 euros anuales. En Suiza, la tasa impositiva que se le aplica es del 18%, considerablemente inferior a la de España, y el IVA es del 8,1%. Fernando destaca la flexibilidad laboral, las mejores oportunidades profesionales y la facilidad para cambiar de empleo como ventajas clave en Suiza. A pesar del alto coste de vida, los salarios permiten que los gastos mensuales representen solo un tercio del sueldo, mejorando la calidad de vida.

La búsqueda de mejores oportunidades laborales está llevando a cada vez más jóvenes españoles a mirar fuera de las fronteras nacionales.

Los salarios, la dificultad para acceder a una vivienda y la falta de empleos con buenas condiciones hacen que países como Suiza se conviertan en destinos especialmente atractivos para profesionales cualificados.

Uno de ellos es Fernando, un español de 24 años que decidió trasladarse a Suiza para trabajar en la industria farmacéutica. Su experiencia le ha permitido acceder a unas condiciones económicas muy diferentes a las que encontraría en España.

"Aquí gano más de 100.000 francos suizos anuales", explica el joven a EL ESPAÑOL, una cantidad que equivale a más de 107.000 euros al año. La diferencia resulta todavía más llamativa al compararla con el salario de un profesional de características similares en España.

Mientras el salario medio anual en nuestro país ronda los 28.000 euros brutos, en Suiza se sitúa en torno a los 85.000 euros. En el caso concreto de los especialistas en garantía de calidad dentro de la industria farmacéutica, el sueldo medio en España ronda los 38.000 euros brutos anuales.

La vida de un español en Suiza

No obstante, para Fernando la diferencia no se encuentra únicamente en la nómina. El joven también destaca una cultura laboral que, a su juicio, permite una mayor conciliación. "Aquí te dan más libertad de que el trabajo se adapte a tu vida y no viceversa", asegura.

Los horarios flexibles y la elevada oferta laboral son otros de los puntos que valora. "Puedes cambiar fácilmente de posición porque hay mucha oferta y eso te ayuda a crecer profesionalmente", explica.

Unas condiciones que permiten a los trabajadores cualificados plantearse cambios de puesto sin asumir el mismo nivel de incertidumbre que pueden encontrar en otros mercados.

La fiscalidad también forma parte de la ecuación. Fernando señala que la presión impositiva es inferior en su caso: "El IVA es de tan solo el 8,1% y la retención salarial es mucho menor en relación a los salarios. De promedio en mi cantón, puedes esperar una tasa impositiva del 18%".

Aunque el coste de vida es elevado, considera que los salarios compensan buena parte de esa diferencia. "Aquí tus gastos mensuales suelen ser un tercio de tu salario", apunta, poniendo como ejemplo un sueldo de 6.000 francos y unos gastos mensuales de 2.000.

Su experiencia también le ha permitido disfrutar de una de sus aficiones: los coches. Fernando asegura que los precios de los vehículos resultan más asumibles en relación con los salarios.

Por todo ello, recomienda Suiza a quienes quieran desarrollar su carrera: "Si lo que quieres es crear un buen CV, aprender idiomas, salir de tu zona de confort y ganar muy buen dinero, Suiza es el mejor lugar del mundo".