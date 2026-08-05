Una experta en finanzas avisa: “Los bancos ya no quieren sólo la nómina, también los ahorros”

Las claves

Las claves Generado con IA Los bancos ya no solo buscan la domiciliación de nómina, sino también captar los ahorros de los clientes, ofreciendo incentivos combinados. Entidades como BBVA, Deutsche Bank, Sabadell, Unicaja, Bankinter y Kutxabank ofrecen promociones que mezclan bonificaciones por nómina y remuneración por saldo. Las ofertas permiten obtener desde varios cientos hasta miles de euros anuales, dependiendo del saldo depositado y los requisitos cumplidos. Cada entidad tiene condiciones y beneficios distintos, por lo que es importante comparar y elegir la opción que mejor se adapte al perfil del cliente.

Han sido varios los años en los que los bancos lanzaron diferentes campañas para atraer nóminas de los ciudadanos. ¿Su principal gancho? Una bonificación en efectivo.

“Ahora los bancos ya no quieren sólo la nómina, también quieren los ahorros”, afirma Cristina Casillas, experta del comparador financiero HelpMyCash.com.

Y es que cada vez más bancos combinan dos incentivos en una misma oferta: dinero por domiciliar la nómina y rentabilidad por el saldo depositado en la cuenta.

Diferentes ofertas

BBVA, Deutsche Bank, Banco Sabadell, Unicaja, Bankinter y Kutxabank son algunas de las entidades financieras que se han apuntado a esta ‘moda’.

“Los bancos han entendido que pagar solo por la nómina ya no es suficiente. El cliente compara más, cambia de entidad con más facilidad y exige que su banco le compense de verdad”, sostiene Casillas.

Y añade: “Por eso estamos viendo ofertas más completas, que mezclan efectivo inmediato con rentabilidad para los ahorros”.

¿Y cuánto pueden ganar quienes se sumen a esta tendencia? "La cantidad depende de la oferta, del saldo que mantenga el cliente y de si cumple todos los requisitos", matizan desde el comparador.

De ahí que, en algunos casos, la combinación de intereses y bonificación por nómina permita conseguir varios cientos de euros durante el primer año e incluso miles de euros si se aprovecha el saldo máximo remunerado.

Algunos ejemplos: Bankinter remunera el ahorro al 2,50% TAE hasta 100.000 euros y permite conseguir hasta 600 euros brutos adicionales por domiciliar la nómina o la pensión. En conjunto, entre intereses y bonificación, el cliente podría obtener hasta 3.100 euros brutos.

Kutxabank ofrece un 2% TAE durante el primer año hasta 30.000 euros y suma hasta 600 euros por llevar los ingresos y activar Bizum. En total, la remuneración puede alcanzar hasta 1.300 euros brutos.

Deutsche Bank paga hasta un 1,50% TAE por saldos de hasta 150.000 euros y añade hasta 500 euros por domiciliar una nómina o pensión de al menos 2.000 euros. Sumando intereses y promoción, el cliente podría generar más de 2.700 euros brutos.

Unicaja permite conseguir hasta 900 euros brutos. Paga un 1,25% TAE el primer año hasta 20.000 euros, ofrece hasta 450 euros por domiciliar la nómina o pensión y devuelve el 1% de algunos recibos, con un máximo anual.

BBVA y Banco Sabadell también han utilizado promociones que combinan bonificaciones por nómina con ventajas adicionales para quienes concentran más operativa en la entidad, con un beneficio total de 1.060 euros y 1.400 euros brutos respectivamente.

“Estas ofertas pueden ser muy atractivas, pero hay que hacer números. No siempre gana más quien contrata el banco que anuncia el bono más alto, sino quien elige la promoción que mejor encaja con su nómina, sus ahorros y su forma de operar”, concluye Cristina Casillas.