Diego, 28 años, técnico de SAMUR: "Mi jornada es de 24 horas y descanso cinco días. Al mes gano 2.300 €"

Las claves

Las claves Generado con IA Los técnicos del SAMUR trabajan en turnos de 24 horas seguidas, seguidos de cinco días de descanso, y ganan alrededor de 2.300 euros netos al mes. El trabajo incluye una alta carga operativa y psicológica, siendo especialmente duro el trato con familiares en situaciones críticas como el maltrato infantil. Durante una guardia, un técnico puede atender hasta 23 emergencias, en una ciudad que genera más de 150.000 avisos anuales. Para acceder al puesto es necesario el ciclo medio de Técnico en Emergencias Sanitarias, carné de camión y superar un proceso de oposición pública.

En el corazón de las emergencias, los técnicos del SAMUR operan bajo un régimen laboral único que combina una alta intensidad operativa con un sistema de descanso diseñado para la recuperación física y mental.

Diego un joven técnico en emergencias sanitarias (TES) y funcionario del Ayuntamiento de Madrid, revela en el podcast 17 grados que el sueldo actual para estos profesionales ronda los 2.300 euros netos mensuales.

El sueldo no solo cubre la pericia técnica, sino también el peaje psicológico. Diego destaca que lo más duro no es convivir con la muerte, sino el trato con los familiares en momentos críticos y situaciones de extrema vulnerabilidad, como casos de maltrato infantil.

La estructura de trabajo del SAMUR es uno de sus aspectos más distintivos. Los técnicos operan principalmente bajo un régimen de guardias de 24 horas seguidas, seguido de cinco días de descanso.

"Yo trabajo un día 24 horas y luego descanso cinco... Al mes trabajo unos seis días, u ocho o nueve en verano", declara Diego sobre su ritmo de vida actual. Esto es conocido como un turno "1-5", el mismo turno que realizan los bomberos.

Durante las 24 horas de servicio, disponen de una hora para comer, una para cenar y una hora de descanso programado, aunque la carga de trabajo no siempre permite cumplirlos con tranquilidad.

A pesar de los días de descanso, la carga de trabajo durante las horas de guardia es extrema. Madrid genera más de 150.000 avisos anuales, lo que obliga a las unidades a estar en movimiento constante.

Diego relata que en su última guardia realizó 19 avisos, pero que su récord personal está en 23 asistencias en un solo día.

La labor de un técnico no se limita a conducir; todos los miembros de la unidad (TES, enfermeros y médicos) están capacitados para la atención directa del paciente.

Para el joven el turno de 24 horas es ideal para la conciliación personal y los viajes, aunque reconoce el desgaste físico: "Salgo reventado... amanezco a las 6 o 7 de la tarde después de la guardia"

Sin embargo, subraya que este no es un empleo para cualquiera. "Aquí tienes que estar porque quieres. Por sueldo no te vienes a este trabajo... las condiciones atraen, pero te tiene que gustar"

Cómo acceder a este puesto

Para acceder a este puesto, es necesario contar con el ciclo medio de Técnico en Emergencias Sanitarias. Esta es la base formativa obligatoria para todos los técnicos que trabajan en las ambulancias, ya sea de soporte vital básico o avanzado.

A diferencia de otras empresas privadas, el SAMUR exige el carné de camión. Esto se debe al elevado peso de sus ambulancias, especialmente las de soporte vital avanzado y exceden el peso permitido para un carné de coche convencional.

Al ser puestos de carácter público, los aspirantes deben superar un proceso de oposición. Este proceso incluye diferentes exámenes y pruebas para evaluar la capacidad de los candidatos.