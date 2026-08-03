Emilio y Andrea se mudaron de la ciudad al campo: “Compramos una caseta sin luz ni agua por 15.000€ ”

Las claves

Las claves Generado con IA Emilio y Andrea compraron dos casetas de piedra sin luz ni agua en el campo por 15.000 euros para reformarlas. La pareja tiene experiencia transformando inmuebles, ya que anteriormente convirtieron un contenedor marítimo en su vivienda por menos de 5.500 euros. El objetivo principal de la reforma es construir una casa para la madre de Emilio, quien actualmente vive de alquiler. La tendencia de jóvenes que apuestan por la autosuficiencia y la rehabilitación de inmuebles rurales crece ante la crisis del mercado inmobiliario urbano.

Buscando una alternativa a los altos precios y al ajetreo urbano, Emilio y Andrea decidieron cambiar la ciudad por el campo. La pareja ya construyó su propia casa contenedor y ahora ha adquirido dos casetas de piedra por 15.000 euros.

Sin luz, agua ni tejado, la idea es reconstruir ambas casetas de piedra y unirlas en una gran mansión en el campo para la madre de Emilio que vive de alquiler.

Ya han tenido experiencia transformando un contenedor marítimo en su propia vivienda por menos de 5.500 euros y en solo dos meses. Siendo un ejemplo perfecto de jóvenes que apuestan por la autosuficiencia y la rehabilitación de inmuebles rurales frente a la crisis del mercado inmobiliario.

Dos casetas convertidas en mansión

Emilio compartió en sus redes sociales cómo ha sido la reforma de esta casa que supone un reto para ambos jóvenes. "Hemos comprado estas casetas de piedra por 15.000 euros no tienen luz, ni agua y ahora mismo no tienen ni tejado", expresó.

Así, confesó que el motivo de esta reforma es que "mi madre vive de alquiler y le voy a construir una casa para ella, para la mayoría de la gente esto son solo cuatro piedras, para mí esto es una mansión".

Como fue mencionado con anterioridad, Emilio y Andrea construyeron la casa de sus sueños partiendo de un contenedor marítimo, el motivo de esta inversión fue evitar hacer frente al alto coste de la vivienda y llevar un estilo de vida más sostenible.

En total, en remodelar su contenedor gastaron alrededor de 5.488 euros y tardaron unos 60 días en convertirlo en la vivienda de sus sueños. Ahora viven en el campo en su contenedor y se enfrentan al siguiente reto: las casetas de piedra.

El joven recalcó que había cosas en la caseta que le resultaban curiosas: "Venía con una chimenea para prepararnos unas pizzas, un mueble de piedra estilo rústico y una piedra con un agujero en el medio", narró.

De esta manera, comentó que el plan es "unir las dos casetas para hacer una casa". Y así, comenzó la ardua labor de crear una gran casa en el campo.

El primer día de reformas, Emilio comentó que el primer paso era conectar las dos casetas, con lo cual había que tirar uno de los muros de la caseta. Además, aprovechó para eliminar el mueble rústico y la chimenea además de restos de tejado.

Todavía es un misterio cómo quedará la casa campestre que quiere construir Emilio para su madre, pero sí es cierto que es cada vez más común este fenómeno de jóvenes mudándose a zonas alejadas del ruido, el ajetreo y, sobre todo, los precios de la ciudad.