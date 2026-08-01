Richard Gracia: “Puedes vivir de alquiler y comprar una vivienda directamente como inversión”

Las claves

Las claves Generado con IA Richard Gracia recomienda comprar vivienda solo si se planea vivir en el mismo lugar al menos cinco o diez años. El experto sugiere que es posible vivir de alquiler y comprar una vivienda únicamente como inversión, aplicando criterios estrictamente financieros. Actualmente, los precios de la vivienda y el alquiler están en máximos, y la financiación es menos favorable que hace años debido al encarecimiento. Gracia aconseja comprar solo si el precio está justificado, la hipoteca es asumible y se mantiene liquidez suficiente tras la compra.

El precio del alquiler está en máximos. El de la compra, no le va a la zaga. Hay personas que, pese a este escenario, tiene en mente comprar una vivienda, bien para vivir, bien como inversión. ¿Es un buen momento? ¿Qué hacer de cara a 2027?

En una entrevista con El Español, el experto en inversión y finanzas personales Richard Gracia, ofrece la siguiente respuesta: “Depende, sobre todo, de cuánto tiempo tengas intención de vivir en el mismo lugar”.

Y precisa: “ Si prevés quedarte al menos cinco o diez años en una ciudad, comprar una vivienda para vivir puede tener sentido. En cambio, si valoras la movilidad o crees que te mudarás en menos de cinco años, probablemente sea mejor seguir de alquiler”.

Vivienda como inversión

Si ponemos el foco en el ‘ladrillo’ como inversión, el CEO de ‘El método Rico’, se muestra rotundo: “Eso no significa que tengas que renunciar al inmobiliario. Puedes vivir de alquiler y comprar una vivienda directamente como inversión”.

¿Cómo? “En ese caso, los criterios deben ser todavía más estrictos: hay que reducir el componente emocional y analizar la rentabilidad. No se trata de adquirir la casa que más te gusta, sino la que mejores números ofrece”, recomienda.

Por eso, desde su punto de vista, lo primero que debe hacer la persona es “comprar con mentalidad de inversor, incluso cuando la vivienda vaya a ser para vivir”.

Y prosigue: “Primero debes analizar si estás haciendo una buena compra como activo y, después, comprobar si encaja con tus necesidades personales. Esto puede hacer la búsqueda algo más complicada, pero también reduce el riesgo de cometer un error caro”.

Momento ideal

El empresario e inversor, demandado sobre si es un buen momento para adquirir vivienda, se muestra rotundo: “En términos generales, no”. ¿Por qué?

“Probablemente sea bastante menos favorable que hace cinco o diez años. Los precios están mucho más altos y la financiación ya no es tan barata como durante los años de tipos cercanos a cero”, explica.

Recordemos: a comienzos de 2026, el precio de la vivienda seguía creciendo cerca de un 13% interanual y los nuevos préstamos hipotecarios rondaban el 2,8-2,9%, según datos del INE y del Banco de España.

“Ahora bien, eso no significa que los precios tengan que caer. Mientras la demanda siga superando a la oferta, especialmente en las zonas más atractivas, seguirá existiendo presión al alza”, sostiene el experto.

Y añade: “El problema es que cada vez estamos más cerca de precios que la población local difícilmente puede permitirse”.

Según los datos del Banco de España, comprar una vivienda media equivale ya a aproximadamente ocho años de toda la renta bruta disponible de un hogar.

Resumiendo, ¿es el mejor momento posible? “No”. ¿Puede tener sentido comprar? “Sí, para determinadas personas y si aparece una buena oportunidad”.

“Compraría solo si el precio está justificado, la cuota hipotecaria es cómoda y conservas suficiente liquidez después de pagar la entrada y los gastos”. sostiene.

Y concluye: “No lo haría por miedo a que los precios sigan subiendo ni aceptaría cualquiera. En vivienda, como en cualquier inversión, la rentabilidad futura depende mucho de no pagar demasiado al comprar".