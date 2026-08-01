Bernat dejó su chalet y un trabajo de 4.000€ en la ciudad por el campo: “Yo con 100€ al mes vivo sobrado”

Las claves

Las claves Generado con IA Bernat dejó atrás una vida de lujo y un trabajo bien remunerado en la ciudad para mudarse solo al campo y buscar una vida más sencilla. Construyó una cabaña autosuficiente con materiales reciclados y vive con un presupuesto mínimo, asegurando que con 100 euros al mes le es suficiente. Se abastece de energía solar, cultiva setas para obtener ingresos y mantiene animales que le ayudan tanto en la alimentación como en las tareas diarias. Bernat reconoce que la autosuficiencia total es difícil y que siempre hay cierta dependencia de factores externos, aunque disfruta de su estilo de vida austero.

Bernat tiene un pasado caótico. En el año 2007 estuvo involucrado en el narcotráfico y el consumo de drogas lo que le llevó a estar en prisión, sin embargo, confesó que allí encontró paz y aprovechó para leer, estudiar y ser bibliotecario.

Al salir de prisión comenzó con un trabajo como encofrador con el que llegó a ganar unos 4.500 euros mensuales viviendo en un chalet de lujo. No obstante, volvió a recaer en las drogas y se percató que su estilo de vida no le hacía bien y decidió optar por un cambio radical.

Así, lo dejó todo atrás y se trasladó a las montañas, solo y con la esperanza de encontrarse a sí mismo, construyó una cabaña autosuficiente con materiales reciclados y cinco meses después contó al creador de contenido Arnau Serrado cómo ha sido vivir de esta manera.

La vida autosuficiente

Al haber construido su cabaña con materiales reciclados su presupuesto consistió en 0 euros. Su vivienda es totalmente abierta e incluye una cocina al aire libre con fuego a tierra, una barbacoa improvisada y una zona para dormir.

También se abastece de energía mediante unas placas solares y baterías recicladas, lo que le permite ahorrarse ciertos gastos como la electricidad. Además, también tiene animales que no solo son de compañía, sino que también lo ayudan a alimentarse y a cargar ciertos materiales.

Teniendo esto en cuenta, Bernat no es una persona que gaste mucho dinero porque no necesita comprar demasiadas cosas, pero sí reveló que "tengo que ir a comprar pienso de los perros que son 40 kilogramos al mes que serán unos 50 euros mensuales".

De esta manera agregó que en caso de que tenga que comprar algún otro producto, señaló que "yo con 100 euros al mes, más los 50 euros de la comida de los perros, vivo sobrado".

Bernat dejó su chalet y un trabajo de 4.000€ en la ciudad por el campo: “Yo con 100€ al mes vivo sobrado”

Bernat trabaja cultivando setas con lo cual su principal fuente de ingresos viene de la época de recolección de setas en la primavera y el otoño, esto le permite recolectar el suficiente dinero para unos meses: "Una recolecta buena te permite vivir unos tres meses", comentó.

"Ahora hará tres o cuatro meses que no voy a un supermercado porque me vienen muchas visitas los fines de semana, muy interesados en mi forma de vida y todo, y la gente te trae lo que sea", confesó Bernat.

Finalmente, a pesar de disfrutar plenamente su estilo de vida, Bernat sí se sinceró explicando que no es para todo el mundo y que, además, es muy complicado llegar a una autosuficiencia plena sin depender de factores externos: "La autosuficiencia es posible, claro que sí, pero es complicada y siempre dependerás", concluyó.