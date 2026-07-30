Juan, 29 años, se mudó al campo para no pagar un alquiler: “Hay trabajo, en el pueblo falta gente joven”

Las claves

Las claves Generado con IA Juan, de 29 años, dejó la ciudad para vivir de forma autosuficiente en una finca de ocho hectáreas en Tarragona. Ha creado su propio proyecto agrícola, produce aceite ecológico, tiene huerto, gallinero e invernadero, y no paga alquiler ni luz. Afirma que en los pueblos hay muchas oportunidades laborales para jóvenes y que la vida rural resulta mucho más económica. Juan destaca la diferencia de costes y calidad de vida entre el campo y la ciudad, animando a otros jóvenes a optar por la vida rural.

Juan es un joven de 29 años que lleva cuatro años viviendo en la finca 'La Comuna 96' ubicada en el campo de Tarragona. El joven es de Colombia, pero criado en Barcelona, ha construido en su terreno de ocho hectáreas una vivienda autosuficiente con el objetivo de dejar atrás la costosa vida de la ciudad.

Así, el joven ha creado una vida donde solo están él y su furgoneta gracias a la cual ha conseguido numerosos trabajos. También aseguró que el entorno rural tiene miles de oportunidades laborales para la gente joven.

De esta manera, Juan contó en una entrevista con el creador de contenido Arnau Serrado cómo es su día a día y, sobre todo, sus secretos para crear una vida autosuficiente y conectada con la naturaleza.

'La Comuna 96'

Juan compró su actual casa en 2020 sin saber que unos años después se convertiría en su hogar: "Yo estaba en Barcelona y era como que tenía que buscarme un trabajo, pagar 1.000 euros por un piso que no quería, además quería vivir solo, y pensé que mejor estar aquí", comenzó.

Así, se buscó la vida en los campos de Tarragona: "Este campo tiene ocho hectáreas de olivos, producimos nuestro aceite y ahora tenemos nuestra propia marca de aceite y lo vendemos con certificado ecológico", expresó el joven.

Para Juan esto es lo más cercano a la autosuficiencia y la salud, el poder producir su propia comida, porque el aceite no es lo único que fabrica porque también tiene un gallinero, un huerto y un invernadero; la idea es que todo sea parte de "un proyecto más grande".

"Por lo que la gente se deja en un crédito para el coche, alquileres de mil y pico euros o hipotecas en la ciudad, esto es muchísimo más barato", señaló el joven.

Juan, 29 años, se mudó al campo para no pagar un alquiler: “Hay trabajo, en el pueblo falta gente joven”

La finca de ocho hectáreas está distribuida como parte de este proyecto. Con una casa, una zona para el compost, el gallinero, el invernadero, un taller, un espacio para las abejas, los campos de olivos y una mina de agua.

Para moverse en la finca utiliza su Land Rover del año 1984 que asegura que "es indestructible". Sin embargo, lo que le permitió conseguir un empleo en los pueblos cercanos ha sido su furgoneta.

"Si eres joven y tienes ganas, hay bastante trabajo porque falta gente en los pueblos, entonces yo por ejemplo me pillé una furgoneta antigua de 2.000 euros y me ha salido trabajo para transportar animales, vender leña, hacer mudanzas y un montón de cosas", comentó Juan.

La finca de Juan se encuentra a unos 20 minutos de la ciudad de Reus y se encuentra en un pueblo a las afueras de Tarragona: "Reus está a 20 minutos en coche y mucha gente joven de aquí del pueblo va a trabajar allí y luego vienen al pueblo que tienen su casa", expuso.

Así la parte del huerto fue de lo último que compraron y son tres hectáreas: "Son como tres hectáreas y costaba 15.000 euros y es un terreno que tiene casetas, agua todo el año, dos balsas y una zona para producir verduras, está bastante bien, 15.000 euros te cuesta un coche de segunda mano", comentó.

El joven aprovechó para reflexionar sobre las diferencias entre la ciudad con su vida de campo: "La gente está en la ciudad pagando 700 euros por una habitación y toda la especulación que está habiendo con la vivienda... esta es un poco la alternativa que nos dan", manifestó.

Lo cierto es que como persona joven, Juan expresó que "la gente joven tampoco puede hipotecarse con las hipotecas que hay ahora de apartamentos y casas, entonces es buscar la otra vía".

Así, continuó su reflexión señalando que en su finca no paga luz porque la obtiene de las placas solares ni comida porque tiene un huerto, ni agua porque la saca del propio terreno, solo gasta en el supermercado con ciertos alimentos y en gasolina.

"Cuando voy a Barcelona a ver a mis amigos vas a cenar o a tomar algo y dejas más de 150 o 100 euros en un fin de semana, aquí eso te dura dos semanas", comentó con asombro.

Ejemplificó su crítica señalando que "yo tengo un vecino que tiene una casa con más de una hectárea en el jardín que tiene olivos y paga un alquiler que le cuesta 400 euros y vive con su pareja, pagan 200 euros cada uno y viven en una casa de 200 metros cuadrados".

Así, finalmente concluyó argumentando que "si es por el tema laboral este pueblo está a 25 minutos de Reus entonces puedes tener un sueldo normal y vivir aquí", explicó tratando de animar a la juventud a formar parte de la España vaciada.