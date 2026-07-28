Es oficial: los billetes y monedas afectados por los incendios en España pueden recuperar su valor por el Banco de España

Las claves

Las claves Generado con IA El Banco de España permite canjear billetes dañados por incendios si se conserva más de la mitad de su superficie o se demuestra la causa del deterioro. Los afectados pueden acudir a sucursales del Banco de España o a su entidad bancaria para solicitar el cambio y recuperar el importe de sus billetes. Si el billete es legítimo, el cambio es inmediato; si hay dudas, se envía a laboratorio para verificar su autenticidad antes de reembolsar el valor. La medida beneficia especialmente a los ciudadanos afectados por los recientes incendios, permitiéndoles recuperar el valor económico de sus billetes dañados.

España lleva días golpeada por una serie de incendios que han afectado a diversas zonas como Ávila, Madrid o Toledo. La emergencia ha provocado la evacuación de más de 90.000 personas.

Las llamas han arrasado bosques, carreteras y hogares de muchas personas, provocando que sus propios bienes y objetos de valor hayan ardido bajo el fuego, incluidos los billetes y que parezcan irrecuperables. Sin embargo, hay una forma de conseguir de vuelta su valor.

El Banco de España ha recordado el servicio que ofrece para canjear billetes defectuosos o deteriorados por circunstancias como los propios incendios.

Recuperar billetes quemados

El procedimiento está disponible para cualquier persona o entidad que conserve billetes en euros defectuosos, sucios, manchados o rotos.

Los afectados pueden acudir a una sucursal del Banco de España o, en algunos casos, a su propia entidad bancaria para solicitar el canje y recuperar el importe que representaban esos billetes antes de sufrir los daños.

Como norma general, el organismo establece que un billete podrá ser sustituido cuando se conserve más de la mitad de su superficie original.

También será posible recuperar su importe cuando, aunque falte parte del billete, el propietario pueda demostrar que esa parte fue destruida por motivos ajenos a su voluntad, como puede ocurrir durante un incendio. Una vez recibido el billete, el personal especializado comprobará su autenticidad.

Si puede verificarse en el momento que el billete es legítimo, se procederá al cambio inmediato por otro de igual valor. En caso contrario, el ejemplar será enviado a los laboratorios del Banco de España para realizar un análisis más detallado y determinar si puede ser canjeado.

Si finalmente el billete cumple las condiciones para ser sustituido, el importe correspondiente podrá abonarse mediante transferencia bancaria o, si se solicita, en efectivo.

El Banco de España también contempla situaciones especiales, como los billetes deteriorados por dispositivos antirrobo o aquellos que presentan defectos de fabricación.

En el caso de los profesionales que trabajan con grandes cantidades de efectivo, puede aplicarse una comisión de diez céntimos por billete cuando se canjeen cien o más unidades, aunque esta no se aplicará si el deterioro está relacionado con un intento de atraco y se aporta la correspondiente denuncia.

Con esta medida, los ciudadanos afectados por los incendios pueden recuperar el valor económico de unos billetes que, pese a haber sufrido daños físicos, todavía pueden ser reconocidos como válidos por el organismo supervisor.

Un trámite que cobra especial importancia en situaciones de emergencia como los actuales incendios que golpean al país y que ya han calcinado en lo que va de año más de 170.000 hectáreas.