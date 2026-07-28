Ya entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a un descanso de al menos 12 horas entre jornadas laborales

Las claves

Las claves Generado con IA El Estatuto de los Trabajadores establece un descanso mínimo de 12 horas entre el final de una jornada laboral y el inicio de la siguiente. Los empleados tienen derecho a una pausa mínima de 15 minutos si su jornada continuada supera las seis horas. El descanso semanal mínimo es de día y medio ininterrumpido, que puede acumularse en ciclos de hasta 14 días según las necesidades del sector. Estos derechos pueden ser adaptados por el Gobierno, pero nunca reducidos, y buscan proteger la salud y bienestar de los trabajadores.

Garantizar los derechos de los trabajadores es uno de los objetivos del Estatuto de los Trabajadores, la norma que regula las principales condiciones laborales y que todas las empresas deben cumplir.

No obstante, en algunos entornos laborales es habitual que no se respeten aspectos fundamentales, como los períodos de descanso, por lo que conviene conocer qué establece la legislación.

El descanso de los empleados es un derecho reconocido por la ley. El Estatuto de los Trabajadores fija tanto el tiempo mínimo de pausa durante la jornada laboral como el descanso obligatorio que debe existir entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente.

Los derechos de los trabajadores

El Estatuto de los Trabajadores es la norma básica que regula las relaciones laborales en España.

Establece los derechos y obligaciones esenciales tanto para las personas trabajadoras como para las empresas, y sirve como marco general para garantizar condiciones laborales dignas y equitativas.

Es la referencia principal para cualquier contrato de trabajo y para la interpretación de la normativa laboral.

Entre los derechos fundamentales recogidos en el Estatuto se encuentran el derecho a la igualdad y no discriminación, la seguridad y salud en el trabajo, la remuneración adecuada, la negociación colectiva y la protección frente al despido.

También reconoce deberes, como cumplir con las tareas asignadas, respetar las normas internas y contribuir a un entorno laboral adecuado.

Este conjunto de derechos y obligaciones busca garantizar un equilibrio entre las partes de la relación laboral.

Dentro de estos derechos, los descansos laborales ocupan un lugar central, ya que están directamente relacionados con la salud, el bienestar y la productividad de las personas trabajadoras.

El Estatuto regula tanto los descansos diarios y semanales como las pausas durante jornadas y los permisos.

Para empezar el artículo 34.4 del Estatuto reconoce que, cuando la jornada continuada supera las seis horas, la persona trabajadora tiene derecho a una pausa mínima de 15 minutos. Este tiempo solo contará como trabajo efectivo si así lo establece el convenio o el contrato.

En el mismo artículo se protege a los menores de 18 años, quienes disponen de 30 minutos de descanso si su jornada continuada sobrepasa las cuatro horas y media.

Por otra parte, el artículo 34.3 establece que entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente debe respetarse un mínimo de 12 horas de descanso. Esta garantía busca evitar la fatiga y asegurar el bienestar físico y mental de la plantilla.

Asimismo, el artículo 37.1 fija el derecho a un descanso semanal mínimo de día y medio ininterrumpido.

Este período puede acumularse en ciclos de hasta 14 días, permitiendo cierta flexibilidad según las necesidades del sector o de la empresa. Eso sí, la norma aclara que estos derechos pueden mejorarse, pero nunca reducirse mediante convenio o contrato.

No obstante, aunque estos artículos deben proteger en general a los trabajadores en el país, lo cierto es que la ley contempla adaptaciones: el artículo 34.7 autoriza al Gobierno, tras consultar con sindicatos y organizaciones empresariales, a fijar ampliaciones, reducciones o regímenes especiales de jornada y descanso.

Por tanto, el Estatuto de los Trabajadores protege a los trabajadores con pausas durante la jornada (15 minutos para jornadas de más de 6 horas y 30 min), un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y un descanso semanal de día y medio.

Eso sí, en función de la profesión y el sector, estos derechos se pueden acabar adaptando pero siempre bajo aprobación y supervisión del Gobierno.