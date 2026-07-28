Ainoa, agricultora en un pueblo de España: "Para vender los pepinos a 10 céntimos, que se los coman mis cabras"

Las claves

Las claves Generado con IA La agricultora Ainoa Doñas denuncia que el precio que recibe por sus pepinos, 10 céntimos por unidad, no cubre los costes de producción. El encarecimiento de insumos y las crecientes exigencias administrativas están poniendo en peligro la viabilidad de las explotaciones familiares en España. Muchos agricultores comparten la frustración de Ainoa, al considerar que los precios no reflejan el esfuerzo ni la inversión necesarios para cultivar. Ainoa prefiere destinar su cosecha a alimentar a sus cabras antes que venderla a precios que considera injustos, reclamando respeto y rentabilidad para los agricultores.

El campo español afronta una de las etapas más complicadas de los últimos años.

El encarecimiento de los costes de producción, el aumento de las exigencias administrativas y los reducidos precios que perciben los agricultores están comprometiendo la continuidad de numerosas explotaciones familiares.

Gastos como los de fertilizantes, energía, combustible o maquinaria no dejan de crecer, mientras que los beneficios obtenidos por las cosechas, en muchos casos, ya no son suficientes para recuperar la inversión realizada.

La realidad de Ainoa

En este contexto, la agricultora Ainoa Doñas ha compartido en TikTok un mensaje que refleja el malestar creciente de parte del sector.

La productora denuncia que el precio que se está pagando por algunos productos resulta insuficiente para compensar el trabajo realizado durante toda la campaña, y su protesta se centra en el caso de los pepinos.

Según explica, la cantidad que recibe por ellos hace que ni siquiera merezca la pena destinarlos al circuito comercial: "Pues como los pepinos los están pagando a 10 céntimos, para que se los coman ellos, prefiero que se los coman mis cabras".

Sus palabras están lejos de ser una queja aislada. Reflejan una situación que muchos agricultores aseguran vivir de forma habitual.

Los precios percibidos en origen apenas dejan margen de beneficio y, según denuncian los profesionales del campo, no reflejan el esfuerzo ni los costes asumidos para sacar adelante la producción.

Esta realidad ha generado una creciente sensación de frustración entre quienes sostienen una actividad esencial para el abastecimiento alimentario.

La agricultora insiste en que detrás de cada cosecha existe un trabajo constante que no siempre es reconocido.

Por ese motivo, rechaza vender su producción a precios que considera injustos y defiende que tenga un destino más provechoso dentro de su propia explotación: "Prefiero que alimenten a mis cabras antes que regalar el esfuerzo de toda una campaña a los almacenes".

Las dificultades económicas se suman a otros desafíos que afronta el sector, como la competencia internacional y las exigencias administrativas.

Esta realidad ha llevado a muchos productores a cuestionar la sostenibilidad del modelo agrícola tradicional y a alertar sobre la necesidad de adoptar medidas que garanticen unos ingresos acordes con la labor que desempeñan.

Ainoa concluye su mensaje con una reivindicación directa sobre la situación que atraviesan los agricultores: "La rentabilidad del agricultor no es un juego. Respeto por nuestro trabajo".

Su testimonio resume una preocupación compartida por buena parte del campo español: la dificultad de mantener una explotación rentable cuando los precios pagados por los productos no compensan el esfuerzo, el tiempo y la inversión necesarios para producirlos.