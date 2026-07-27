Victoria y Gabriel se mudaron a un pueblo de 10 habitantes tras dejar Barcelona: "Aprendimos a disfrutar de lo sencillo"

Las claves

Las claves Generado con IA Victoria y Gabriel dejaron Barcelona para mudarse a un pueblo de Soria con solo 10 habitantes, apostando por una vida más tranquila. Comparten su día a día rural en redes como @Repoblando, inspirando a otros jóvenes a considerar pequeños municipios para empezar nuevos proyectos de vida. Su experiencia destaca la importancia de disfrutar de lo sencillo, el contacto con la naturaleza y la conexión con la comunidad local. Ambos buscan romper estereotipos sobre el mundo rural y animar a la repoblación de pueblos, mostrando una realidad más pausada y auténtica.

Cada vez son más los jóvenes que apuestan por darle una segunda oportunidad a la España vaciada.

Entre ellos están Victoria Sancho y Gabriel Yáñez, dos primos que hace dos años cambiaron el ritmo de Barcelona por la tranquilidad de un diminuto pueblo de Soria con apenas una decena de vecinos.

Bajo el nombre de @Repoblando, comparten su día a día en el entorno rural y demuestran que es posible construir un nuevo proyecto de vida lejos de la ciudad, inspirando a miles de personas a mirar de nuevo hacia los pequeños municipios.

Una realidad distinta

En uno de sus vídeos más virales, resumen el mayor aprendizaje de este tiempo lejos del ruido urbano: "Ya hace dos años que cambiamos la ciudad por un pueblo de diez habitantes, y si tuviéramos que decir cuál ha sido el mayor cambio, es disfrutar de las cosas sencillas".

Ese cambio de ritmo se refleja también en gestos cotidianos que ya forman parte de su vida. Gabriel lo resume en algo tan simple como "dar los buenos días a los vecinos y quedarte a hablar con ellos". Y Victoria aporta otra estampa habitual: "Salir a pasear por el campo y ver el atardecer".

El contacto directo con la tierra es otra parte esencial de su nueva rutina. Gabriel lo resume con naturalidad mientras enseña los productos de su huerto: "Comer huevos, miel y verduras del huerto de los vecinos o de nuestro propio huerto".

Y Victoria pone el broche a esta transformación: "Ver paisajes bonitos y mirar a lo lejos el silencio".

Aunque al principio ese silencio les impactó, Gabriel reconoce en el vídeo que "ese silencio es uno de nuestros mayores lujos".

Su historia también fue recogida por Informativos Telecinco en 2024, donde explicaron que su vínculo con el pueblo viene de generaciones atrás.

"Nuestras abuelas nacieron en este pueblo. Con unos 20 años se fueron a vivir a Barcelona. Nosotros siempre hemos venido a pasar las vacaciones y ahora hemos visto la oportunidad de quedarnos", señalan.

Aun así, no fue fácil convencer a su familia. Victoria recordó entonces: "Mi madre me dijo que no. La gente se asusta de primeras, luego con el paso del tiempo están muy contentos, aunque a ninguna familia le gusta que su hijo se vaya de casa y tan lejos".

En esa entrevista también defendieron su labor en redes para romper estereotipos: "Mucha gente se piensa que nos aburrimos en un pueblo y no es verdad".

Y Gabriel subrayó la dimensión real de su proyecto: "El objetivo va más allá. No es solo repoblar nuestro pueblo, sino el resto".

Su experiencia, lejos de idealizar el mundo rural, muestra una realidad más pausada, auténtica y conectada con la comunidad. Un camino que cada vez más jóvenes, como sus miles de seguidores, empiezan a considerar.