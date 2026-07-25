Iván Terrón, experto energético: "Tener el ventilador encendido toda la tarde te cuesta céntimos, gasta una miseria"

Las claves

Las claves Generado con IA El experto energético Iván Terrón asegura que tener el ventilador encendido toda la tarde apenas supone un coste en la factura de la luz. El ventilador consume entre 30 y 75 vatios, muy por debajo de los sistemas de aire acondicionado, y puede usarse varias horas sin impacto significativo. Terrón recomienda combinar ventilador y aire acondicionado, subiendo uno o dos grados el aire, para ahorrar energía sin perder confort. El aire acondicionado puede incrementar la factura hasta 53 euros al mes, mientras que la depuradora de la piscina también eleva el consumo si no se programa en horas baratas.

Con las altas temperaturas del verano, mantener la casa fresca se convierte en una necesidad para millones de hogares. Sin embargo, también es una de las épocas del año en las que más preocupa el importe de la factura eléctrica.

Entre ventiladores, aparatos de aire acondicionado y piscinas, muchos consumidores se preguntan cuál de estos equipos disparan realmente el consumo.

El experto energético Iván Terrón (@ivanterronasesor), conocido en redes sociales por divulgar consejos sobre ahorro eléctrico, ha analizado los dispositivos que más influyen en el gasto durante los meses de calor.

Su conclusión para ahorrar es clara: el ventilador apenas supone un coste en la factura de la luz. "Tener el ventilador encendido toda la tarde te cuesta céntimos", explica Terrón a EL ESPAÑOL.

Según detalla, este aparato suele consumir entre 30 y 75 vatios, una cifra muy reducida si se compara con otros sistemas de climatización. Por ello, asegura que usarlo varias horas al día apenas tiene un efecto directo sobre la factura de la luz.

¿Cómo ahorrar usando el aire acondicionado?

Así, el experto no solo recomienda usar el ventilador por su bajo consumo, sino también combinarlo con el aire acondicionado para reducir el gasto energético. Su consejo consiste en subir uno o dos grados la temperatura del aire acondicionado y mantener el ventilador funcionando al mismo tiempo.

De esta forma, el aire frío se distribuye mejor por toda la estancia y la sensación térmica apenas cambia, aunque el equipo de climatización tenga que trabajar menos. "El ventilador reparte el frío, así que notas la misma sensación gastando bastante menos", resume Terrón.

Es una estrategia sencilla que puede traducirse en un ahorro considerable durante los meses en los que el aire acondicionado permanece encendido durante varias horas al día.

Otro electrodoméstico que tiene especialmente la lupa por encima en verano es el aire acondicionado, al que define como "el caro necesario".

Aunque reconoce que en muchas zonas de España resulta prácticamente imprescindible durante las olas de calor, recuerda que también es el que más repercute en la factura de la luz.

Como ejemplo, explica que un equipo con una potencia aproximada de 2.000 vatios, funcionando seis horas al día durante un mes, puede añadir alrededor de 360 kWh al consumo del hogar. Traducido a la factura, supone unos 53 euros adicionales al mes, impuestos incluidos.

Si ese uso se mantiene durante julio y agosto, el incremento del gasto puede superar fácilmente el centenar de euros, una de las razones por las que muchas familias perciben un fuerte aumento en su recibo a final de mes en verano.

No obstante, Terrón señala un elemento que suele pasar desapercibido: la bomba depuradora de la piscina. El experto advierte de que muchas personas no son conscientes de que este sistema permanece funcionando durante varias horas al día y puede elevar el consumo sin que apenas se perciba.

Además, señala un error frecuente: programar la depuradora durante la tarde o la noche, cuando el precio de la electricidad suele ser más elevado.

Por ello, ajustar sus horarios de funcionamiento a las horas con tarifas más económicas puede contribuir a reducir el gasto energético sin afectar al mantenimiento de la piscina.