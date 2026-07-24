Gabi: “Por un trabajo no cualificado en Noruega puedes cobrar hasta 15€ la hora con 2 días de descanso”

Las claves

Las claves Generado con IA En Noruega, los trabajos no cualificados pueden pagarse hasta 15 euros la hora, con jornadas de 7,5 horas y dos días de descanso semanal. El salario medio en Noruega ronda los 64.000 euros anuales, aunque no existe un salario mínimo; los sueldos se fijan por convenios colectivos. Los impuestos sobre el salario en Noruega oscilan entre el 25% y el 30%, aplicándose el 25% si se trabaja menos de seis meses. Para trabajar en Noruega es necesario gestionar trámites como el número de identificación temporal, además del pasaporte y contrato de trabajo.

Para aquellas personas que quieren buscar oportunidades laborales en otros países, Noruega es uno de los más atractivos. Varios son los motivos: salarios elevados, un buen sistema de seguridad social, permisos parentales...

Salarios elevados para profesiones como ingenieros, sanitarios... Pero, ¿cuánto gana un peón no cualificado? Gabi, en YouTube, analiza todo lo relacionado con la vida laboral en el país nórdico.

“Normalmente, el precio por hora en trabajos sin cualificar pueden ir hasta los 15 euros por hora. Son trabajos que puede hacer todo el mundo”, afirma.

Salario medio

El salario medio en Noruega está alrededor de los 64.000 euros anuales. Importante también apuntar que no existe un salario mínimo tal y como sucede en España. En su caso, los salarios se establecen en base a los convenios colectivos.

Por poner algunos ejemplos, los ingenieros cobran entre los 63.000 y los 80.000 euros al año; los sanitarios, entre 45.000 y 60.000 euros anuales; y los trabajadores del sector hostelero, entre 38.000 y 47.000 euros. En el caso de un peón no cualificado, se parte de los 26.000 euros.

“Se cobra por hora y se trabaja 7,5 horas por día. Además, a la gente se le da dos días por semana de descanso”, añade Gabi.

Junto a estos datos, Gabi explica una serie de condiciones que deben tener en cuenta quienes quieran trasladarse a trabajar a Noruega. Por ejemplo, cuáles son los trámites legales que deben realizarse, como la obtención del número de identificación temporal.

“Te lo da el Gobierno y vamos a necesitarlo, junto al pasaporte y el contrato de trabajo, para poder abrirte una cuenta en el banco”, añade.

Otro punto a resaltar es que, a los salarios antes indicados, hay que quitarles los impuestos correspondientes. Retenciones que oscilan entre el 25% y el 30%.

“Si vas a estar menos de 6 meses trabajando vas a pagar el 25% sin importar básicamente cuánto ganes”, señala.

Quienes quieran dar el paso, deben tener en cuenta tanto el portal educativo noruego Utdanning (detalla datos de cada profesión) así como la Inspección Laboral Arbeidstilsyet (incluye los convenios y los derechos laborales).