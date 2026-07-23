Pedro Porro, 26 años: "Mi madre trabajaba en un supermercado y mi padre en lo que salía. Lloraba por irme con mis abuelos"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Porro, lateral derecho de la selección española, fue clave en la conquista del Mundial tras comenzar el torneo como suplente y anotar dos goles. El futbolista extremeño creció en Don Benito en una familia humilde, con su madre trabajando en un supermercado y su padre en empleos esporádicos. Sus abuelos tuvieron un papel fundamental en su infancia, cuidándole mientras sus padres trabajaban y apoyando su pasión por el fútbol. Porro inició su carrera en el CA Gimnástico Don Benito, pasando por el Rayo Vallecano, Girona FC, Real Valladolid, Sporting CP y actualmente es titular en el Tottenham Hotspur.

La selección española es campeona del mundo. Tras su victoria sobre Argentina, la Roja consiguió alzarse con la Copa del Mundo de la FIFA en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Como todo equipo que logra hazañas históricas, sus integrantes son ya héroes para el país. Por ello, sus nombres resuenan en el imaginario colectivo: sus camisetas llenan las calles, sus vídeos de celebración se reproducen sin parar y cualquier interacción divertida se convierte en carne de meme.

Así, aunque jugadores como Lamine Yamal, Pedri o Nico Williams gozaban de una gran popularidad tras conquistar la Eurocopa de 2024, en este Mundial las miradas se han centrado también en otros futbolistas, como Ferran Torres, Pau Cubarsí o Pedro Porro.

A pesar de empezar el torneo como suplente, Porro se hizo con la banda derecha de la Selección, convirtiéndose en una pieza clave en los esquemas de Luis de la Fuente e, incluso, llegando a anotar dos goles en su camino hacia la final. Sin embargo, detrás de cada héroe hay una historia.

Y la del futbolista de origen extremeño está marcada por unos orígenes humildes que marcaron su infancia. "Mi madre estaba en el Mercadona y mi padre trabajaba en lo que le iba saliendo, y por eso mis abuelos se tuvieron que quedar conmigo", contaba en una entrevista al ABC.

La infancia de Pedro Porro

Originario de Don Benito, un municipio con una población de 38.000 habitantes en la provincia de Badajoz, la infancia de Pedro Porro (1999) transcurrió entre la España de años 2000 y 2010, en plena crisis económica.

El futbolista recuerda que tuvo una "infancia difícil" por motivos económicos. Eso no impidió que su familia apoyase su pasión por el fútbol. "En casa hemos sufrido mucho económicamente, pero me quedo con el detalle de mi abuelo de poder llevarme a todos lados como fuera", aseguraba.

De hecho, Porro guarda un gran recuerdo del impacto de su abuelo en su infancia, ya que sus padres pasaban gran parte del tiempo trabajando para sacar adelante a la familia. "Mis padres trabajaban y mis abuelos hicieron esa labor también de padre y madre cuando no estaban los míos", rememoraba.

El futbolista confesó que, todavía hoy, siguen recordando aquellos tiempos. "Cuando mi madre salía a trabajar a las 3, las 4 o las 5 de la mañana me llevaba a casa de mi abuela", afirma. "Yo lloraba mucho, lloraba por irme con mis abuelos y la verdad que ella también entendía esa parte".

Pedro Porro comenzó su carrera en el fútbol en las categorías inferiores del CA Gimnástico Don Benito, en su tierra natal. A los 16 años llegó a la cantera del Rayo Vallecano, donde permaneció dos temporadas y, posteriormente, se incorporó al juvenil del Girona FC.

Fue en el equipo blanquirrojo donde dio el salto al fútbol profesional. Tras una temporada en el Girona FC, pasó al Real Valladolid CF. Allí terminó de despegar como futbolista y llamó la atención del Sporting CP.

En el fútbol portugués, Porro se adueñó de la banda derecha del Sporting y, después de tres temporadas, recibió una oferta del Tottenham Hotspur. A día de hoy es titular indiscutible en el club inglés, un rendimiento que le consolidó también en la selección española. El resto es historia.

Después de una infancia marcada por las dificultades económicas, el jugador se muestra muy feliz de poder devolver a sus padres y a sus abuelos "todo ese cariño y esfuerzo" que le brindaron cuando era tan solo un niño apasionado por jugar al fútbol.

"Si Dios quiere, tengo muchos años de carrera y se lo dedicaré a ellos todos los días de mi vida", reflexionaba el lateral derecho de la selección española.